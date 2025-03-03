Импортозамещенные самолеты с пермскими двигателями полетят до июля 2025 года

Сегодня, 3 марта, стали известны сроки первых полетов самолетов MC-21, работающих на двигателях ПД-14 пермского производства. Они состоятся в течение первого полугодия 2025 года, сообщил министр промышленности Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей. Глава Минпромторга уточнил, что сейчас в производстве находится 13 серийных самолетов MC-21.