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Posted 3 марта, 11:51

Published 3 марта, 11:51

Modified 3 марта, 12:03

Updated 3 марта, 12:03

Самолеты MC-21 с пермскими двигателями полетят до июля 2025 года

Импортозамещенные самолеты с пермскими двигателями полетят до июля 2025 года

3 марта 2025, 11:51
Фото: Скриншот видеотрансляции заседания.

Самолеты MC-21 с пермскими двигателями полетят до июля 2025 года

В эти же сроки запланирован первый полет «Суперджета».

Сегодня, 3 марта, стали известны сроки первых полетов самолетов MC-21, работающих на двигателях ПД-14 пермского производства. Они состоятся в течение первого полугодия 2025 года, сообщил министр промышленности Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей. Глава Минпромторга уточнил, что сейчас в производстве находится 13 серийных самолетов MC-21.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года производитель двигателей ПД-14 «ОДК-Пермские моторы» отгрузил первую партию устройств для их дальнейшей установки.

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#Экономика#Пермь#Мс-21#ПД-14#Двигатель ПД-14
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