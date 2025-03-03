Каким будет начало весны в Пермском крае? Отвечают синоптики

Posted 3 марта, 03:35
Published 3 марта, 03:35
Modified 3 марта, 03:37
Updated 3 марта, 03:37
Начало марта в Пермском крае будет умеренно теплым и снежным. Понедельник, 3 марта, ожидается небольшой снег, сообщает телеграм-канал «О погоде из первых рук».
Ветер сегодня ожидается южный, 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составила -8…-3°С, в горах и низинах до -13°С, в Перми -8…-6°С. Днем ожидается -5…0°С, в Перми -4…-2°С.
3-7 марта Пермский край будет находиться во власти циклона, а значит погода будет умеренно теплая и снежная. Похолодание за счет устойчивых прояснений ожидается в ночные часы 7–9 марта: -13…-8°С, при прояснениях -20…-15°С. Но в связи со смещением теплого фронта через регион в течение дня 9 марта потеплеет до -3…+2°С и выпадет умеренный снег, местами сильный мокрый снег.