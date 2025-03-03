Каким будет начало весны в Пермском крае? Отвечают синоптики

3-7 марта Пермский край будет находиться во власти циклона, а значит погода будет умеренно теплая и снежная. Похолодание за счет устойчивых прояснений ожидается в ночные часы 7–9 марта: -13…-8°С, при прояснениях -20…-15°С. Но в связи со смещением теплого фронта через регион в течение дня 9 марта потеплеет до -3…+2°С и выпадет умеренный снег, местами сильный мокрый снег.