«Капитан Америка: Новый мир»: рецензия на самый провальный фильм «Марвел»

Возвращаясь к теме рекастов, можно вспомнить, что Таддеуса Росса много лет играл Уильям Херт, но артист умер в 2022-м, поэтому его сменил Харрисон Форд. Он лучшее, что есть в этом фильме, и вытягивает все свои сцены благодаря невероятной харизме. Но чувствуется, что ему уже тяжеловато даже вальяжно играть. Усугубляется впечатление, что артисту сложновато, тем, что его герой терпит серьезное моральное давление и физическое изменение (их заспойлерил трейлер, но мы не будем). Кажется, что в компании «Дисней» просто обожают издеваться над голливудским ветераном — то в седьмых «Звездных войнах» (12+), то в пятом «Индиане Джонсе» (12+), то здесь. А артист почему-то на это соглашается. Мистер Форд, если диснеевцы держат вас в заложниках, то в следующем фильме моргните три раза подряд!