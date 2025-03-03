«Капитан Америка: Новый мир»: рецензия на самый провальный фильм «Марвел»

Posted 3 марта, 07:36
Published 3 марта, 07:36
Modified 3 марта, 12:29
Updated 3 марта, 12:29
Новый фильм о самом патриотичном американском супергерое показывает неутешительное состояние киновселенной «Марвел». Студия «Марвел» больше года не выпускала фильмы своей знаменитой супергеройской киновселенной. Первым после паузы релизом стал фильм, посвященный новому Капитану Америка. На картину «Капитан Америка: Новый мир» явно сделана большая ставка, поскольку с успехами сейчас у «Марвел» очень туго. И ставка эта явно не сыграла. Григорий Ноговицын рассказывает, как этот фильм характеризует текущее, весьма плачевное состояние некогда грандиозной киновселенной.
А помните, была такая киновселенная «Марвел»? Ну, та самая франшиза, что перетряхнула киноиндустрию в 2010-е годы и сделала экранизации комиксов великими снова? Помните время, когда выход финальной дилогии «Мстителей» был общемировым событием, и интернет боялся спойлеров так, как кажется, не боялся даже ковида?
Помните, вы всё, конечно, помните! Но общемировые премьеры, идущие в наших кинотеатрах, и ковид были словно уже в другой, прошлой и очень далекой жизни. Величие киновселенной «Марвел» тоже осталось где-то там, в прошлом. Медиагигант после эпичного успеха финала «Саги бесконечности» стал настолько огромен, что начал складываться под собственным весом. Качество проектов резко просело, а их количество возросло, при этом сохраняя единую вселенную. Персонажей, сюжетных линий и параллельных миров стало настолько много, что они превращались в какой-то винегрет. Для просмотра нового фильма или сериала от «Марвел» стало обязательным ознакомление с кучей прежних фильмов и сериалов, причем не самого лучшего сорта. То есть студия превратила развлечение в выполнение домашней работы по лороведению. Не самый лучший ход, который явно отразился на сборах.
Конечно, случались и проблески вроде душевных третьих «Стражей галактики» (18+) или суперуспешных «Дэдпула и Росомахи» (18+). Но и они требовали домашней работы, а «Дэдпул и Росомаха» вообще готовит вселенную «Марвел» к прибытию в нее не только болтливого наемника, но и «Людей Икс». То есть ингредиентов в винегрете станет еще больше.
Видимо, поняв, что что-то идет не так, на год студия слегка притормозила свой контент-конвейер (третий «Дэдпул» не в счет, он еще по другому ведомству) и решила зайти в 2025-й с козырей — четвертого фильма про Капитана Америку с подзаголовком «Дивный новый мир» (в нашем пиратском прокате просто «Новый мир»). Отсылка к антиутопии Хаксли в названии как бы говорит, что с этого фильма в киновселенной начнутся какие-то мрачные подвижки. И отчасти это правда, «Капитан Америка: Дивный новый мир» показывает, как студия «Марвел» пришла к новому уровню посредственности.
Потому что этот фильм можно определить одним словом: никакой. Если прошлые неудачные кинокомиксы «Марвел» были хотя бы забавны в своей халтурности и беспорядочности, то новый «Капитан Америка» не может развеселить даже так. Одна из причин этого — сюжетная вторичность даже в рамках франшизы. Ведь четвертый «Капитан Америка» пытается быть шпионским триллером, с паранойей, интригами и подставами. То есть таким, каким был второй фильм про Кэпа, который у нас выходил с подзаголовком «Другая война» (13+).
Даже структура фильма та же самая: в самом начале Капитан Америка с напарниками выдвигается на задание, всех валит, забирает важный для сюжета предмет. Вокруг него и закручиваются шпионские интриги и заговоры глобального масштаба. В ходе расследования раскрывшие заговор Кэп с друзьями подаются в бега, но всё равно они побеждают коварных негодяев, хоть и не без репутационных потерь для США и непосредственного начальства Кэпа.
В «Другой войне» не самый умно прописанный шпионский триллер работал за счет глобальности — Стив Роджерс разоблачал агентов «Гидры» внутри «Щита», задумавших поработить мир. Плюс, сюжет опирался на недавние, свежие в памяти зрителей фильмы киновселенной вроде самых первых «Мстителей». Поэтому его немудрящие повороты цепляли.
«Новый мир» лажает в обоих этих компонентах. Что касается макгаффина, то у мексиканских наемников, которых возглавляет герой Джанкарло Эспозито, новый Капитан Америка Сэм Уилсон (Энтони Маки) и его напарник Сокол (Дэнни Рамирес), отбирают украденный кусок адамантия (привет «Люди Икс» и Росомаха). Месторождения этого самого редкоземельного металла (внезапная актуалочка в фильме, который с муками снимали несколько лет) собираются делить несколько стран. Новоизбранный президент США, Таддеус «Громовержец» Росс (Харрисон Форд), несмотря на такое погоняло и славу генерала-ястреба, планирует всё решить по-хорошему и договориться. Но план срывает покушение на него, в котором участвовал престарелый забытый Капитан Америка Исайя Бредли (Карл Ламбли). Но, конечно же, Сэм Уилсон, немного побыв в бегах, раскрывает заговор и находит злодея-кукловода.
И если второй «Капитан Америка», хотя бы атмосферой, еще отдаленно напоминал американскую шпионскую классику вроде «Трех дней Кондора» (16+), то четвертый фильм об американском младшем офицере с непробиваемым щитом больше похож на песню Высоцкого «Пародия на плохой детектив». Видимо, находясь в полном тупике в плане идей, авторы «Нового мира» не только скопировали сюжет позапрошлой части (для «Марвел» такие повторы в порядке вещей), но и обратились в кладовую забытых персонажей франшизы, чтобы хоть как-то накрутить интригу, и поэтому значительная часть фильма отсылает к «Невероятному Халку» (12+) 2008 года!
Каноничность этого фильма в киновселенной признавали, но старались лишний раз его не вспоминать, потому что это был первый рекаст серии, и очень серьезный — в роли Халка Эдварда Нортона сменил Марк Руффало. Но за эти, страшно сказать, семнадцать лет у «Марвел» было уже столько смен актеров, что это уже, видимо, непринципиально. Но вспоминать такую древность даже для этой франшизы перебор с домашним заданием для зрителя.
Из-за того что ни героев, ни злодеев никто толком не помнит, интрига никак не работает. Ставки не очень высоки, а понижает их то, что героям серьезно ничего не угрожает. У хороших всё будет хорошо, и это сразу понятно. Так в «Марвел» тоже было всегда, но в «Другой войне» хоть создавали ощущение опасности, в том числе и через крутой, местами изобретательный экшен. От Зимнего солдата веяло опасностью, тем, что он, и правда, может надрать зад Капитану Америка.
В «Новом мире» ничего похожего нет. Джанкарло Эспозито хорош, но его мало, да и не в том он возрасте, чтобы органично играть злодея, смело идущего в бой. Поэтому устройство и постановку боевых сцен здесь можно назвать лишь компетентными, но не более.
Возвращаясь к теме рекастов, можно вспомнить, что Таддеуса Росса много лет играл Уильям Херт, но артист умер в 2022-м, поэтому его сменил Харрисон Форд. Он лучшее, что есть в этом фильме, и вытягивает все свои сцены благодаря невероятной харизме. Но чувствуется, что ему уже тяжеловато даже вальяжно играть. Усугубляется впечатление, что артисту сложновато, тем, что его герой терпит серьезное моральное давление и физическое изменение (их заспойлерил трейлер, но мы не будем). Кажется, что в компании «Дисней» просто обожают издеваться над голливудским ветераном — то в седьмых «Звездных войнах» (12+), то в пятом «Индиане Джонсе» (12+), то здесь. А артист почему-то на это соглашается. Мистер Форд, если диснеевцы держат вас в заложниках, то в следующем фильме моргните три раза подряд!
Что касается центральных артистов, то играть им особо нечего, потому что персонажи картонные, а реплики — пафосные и дубово-серьезные, без фирменных марвеловских шуточек. Даже в нарочито мрачном втором «Капитане Америка» было место для сброса напряжения юмором. А тут герои говорят так серьезно, словно они не в дурацком карнавале с летающими людьми и мутантами, а в шекспировской драме. От такого контраста фильм становится еще нелепее.
Особенно глупо выглядит образ нового Капитана Америка Сэма Уилсона. Энтони Маки старается, но сценаристы явно не знают, что с этим персонажем делать, поэтому продолжают гнуть линию его нытья насчет того, достоин ли он звания и щита, которые ему передал Стив Роджерс. При условии, что у него для этих сомнений был целый сериал, то метания Сэма Уилсона под конец фильма начинают откровенно бесить. Настолько, что невольно хочется цитировать старую добрую песенку — «Капитан, капитан, подтянитесь!». Креативной команде студии «Марвел» тоже хочется посоветовать подтянуться, потому что они подраспустили франшизу до полного уныния.