На окраине Перми сгорела дача. Погибли два человека

Posted 3 марта, 02:20
Published 3 марта, 02:20
Modified 3 марта, 02:22
Updated 3 марта, 02:22
В Кировском районе Перми сгорела дача. На пепелище нашли тела мужчины и женщины. Следователи выясняют обстоятельства их гибели, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
Пожар произошел в Кировском районе Перми в ночь на 2 марта. В ходе тушения в доме обнаружены тела женщины 1980 года рождения и мужчины, личность которого устанавливается. Предварительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печного отопления.
Следователь уже осмотрел место происшествия и назначил необходимые судебные экспертизы для установления причины пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, 7 февраля в Камской долине на пожаре в частном доме погибли четыре человека — две женщины и двое детей: мальчик пяти лет и восьмилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).