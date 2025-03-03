На окраине Перми сгорела дача. Погибли два человека

Напомним, 7 февраля в Камской долине на пожаре в частном доме погибли четыре человека — две женщины и двое детей: мальчик пяти лет и восьмилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).