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Posted 3 марта, 02:20

Published 3 марта, 02:20

Modified 3 марта, 02:22

Updated 3 марта, 02:22

В сгоревшем дачном доме в Кировском районе Перми нашли тела мужчины и женщины

На окраине Перми сгорела дача. Погибли два человека

3 марта 2025, 02:20
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В сгоревшем дачном доме в Кировском районе Перми нашли тела мужчины и женщины

Следователи проводят проверку.

В Кировском районе Перми сгорела дача. На пепелище нашли тела мужчины и женщины. Следователи выясняют обстоятельства их гибели, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Пожар произошел в Кировском районе Перми в ночь на 2 марта. В ходе тушения в доме обнаружены тела женщины 1980 года рождения и мужчины, личность которого устанавливается. Предварительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печного отопления.

Следователь уже осмотрел место происшествия и назначил необходимые судебные экспертизы для установления причины пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 7 февраля в Камской долине на пожаре в частном доме погибли четыре человека — две женщины и двое детей: мальчик пяти лет и восьмилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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#Пермь#Пожар#Гибель людей
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