На пермских дорогах вводят ограничения для грузовиков

Posted 3 марта, 12:23
Published 3 марта, 12:23
Modified 3 марта, 12:25
Updated 3 марта, 12:25
В Пермском крае весной и летом 2025 года вводятся ограничения для большегрузов, сообщает Минтранс региона. Меры будут действовать на дорогах с переходным типом покрытия с 2 апреля по 1 мая включительно и с 7 апреля по 6 мая включительно — на дорогах с асфальтобетонным типом. Еще один период ограничений продлится с 1 июня по 31 августа. Фурам не разрешат ездить по асфальту с 10:00 до 22:00 на жаре выше 30 градусов.
Эти меры не распространяются на пассажирские автобусы и машины, которые перевозят продукты, лекарства, топливо, грузы для ликвидации ЧС, также исключение делается для военного транспорта и техники для дорожных и строительных работ.
Эта ежегодная процедура призвана сохранить дороги в нормальном состоянии. В ведомстве просят водителей тяжелых автомобилей с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.