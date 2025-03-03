На пермских дорогах вводят ограничения для грузовиков

В Пермском крае весной и летом 2025 года вводятся ограничения для большегрузов, сообщает Минтранс региона. Меры будут действовать на дорогах с переходным типом покрытия с 2 апреля по 1 мая включительно и с 7 апреля по 6 мая включительно — на дорогах с асфальтобетонным типом. Еще один период ограничений продлится с 1 июня по 31 августа. Фурам не разрешат ездить по асфальту с 10:00 до 22:00 на жаре выше 30 градусов.