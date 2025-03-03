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Posted 3 марта, 12:23

Published 3 марта, 12:23

Modified 3 марта, 12:25

Updated 3 марта, 12:25

На пермских дорогах вводят ограничения для грузовиков

На пермских дорогах вводят ограничения для грузовиков

3 марта 2025, 12:23
Фото: 1MI.
Цель ограничений — сохранить качество дорожного полотна.

В Пермском крае весной и летом 2025 года вводятся ограничения для большегрузов, сообщает Минтранс региона. Меры будут действовать на дорогах с переходным типом покрытия с 2 апреля по 1 мая включительно и с 7 апреля по 6 мая включительно — на дорогах с асфальтобетонным типом. Еще один период ограничений продлится с 1 июня по 31 августа. Фурам не разрешат ездить по асфальту с 10:00 до 22:00 на жаре выше 30 градусов.

Эти меры не распространяются на пассажирские автобусы и машины, которые перевозят продукты, лекарства, топливо, грузы для ликвидации ЧС, также исключение делается для военного транспорта и техники для дорожных и строительных работ.

Эта ежегодная процедура призвана сохранить дороги в нормальном состоянии. В ведомстве просят водителей тяжелых автомобилей с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

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#Дороги#Минтранс#Машины
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