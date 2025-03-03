На Пермском пороховом заводе произошёл пожар

Posted 3 марта, 15:16
Published 3 марта, 15:16
Modified 3 марта, 15:19
Updated 3 марта, 15:19
Пожар произошел в Перми на территории ФКП «Пермский пороховой завод». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Наблюдается сильное задымление, слышны хлопки. Около 50 человек эвакуировались самостоятельно.
Краевое ГУ МЧС подробностями происшествия не располагает ввиду режимного характера объекта.
Факт пожара на Пермском пороховом заводе 3 марта подтвердили в Минтербезе Прикамья. Горение локализировано в 19:15. Сейчас опасности нет. Никто не пострадал.
В среду, 26 февраля, в Губахе, на улице Никонова произошел пожар в деревянном доме, используемом как дача. Возгорание началось в надворных постройках, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.
45-летняя хозяйка дома, обнаружив пожар, успела сообщить о происшествии в пожарную охрану, но не смогла выбраться из здания. Единственный выход был отрезан огнем, а на окнах установлены глухие решетки. Женщина попыталась пройти через пламя и дым, но погибла.