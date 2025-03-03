На Пермском пороховом заводе произошёл пожар

45-летняя хозяйка дома, обнаружив пожар, успела сообщить о происшествии в пожарную охрану, но не смогла выбраться из здания. Единственный выход был отрезан огнем, а на окнах установлены глухие решетки. Женщина попыталась пройти через пламя и дым, но погибла.