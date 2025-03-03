properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 08:51

Published 3 марта, 08:51

Modified 3 марта, 08:53

Updated 3 марта, 08:53

Наши люди в Голливуде. Итоги «Оскара» 2025 года

Наши люди в Голливуде. Итоги «Оскара» 2025 года

3 марта 2025, 08:51
Фото: Kevin Winter / Getty Images.
Фильм «Анора» выиграл пять премий. О других призерах рассказываем в нашем обзоре.

Подведены итоги «Оскара» — несмотря на потерю былой популярности и авторитета, всё еще главной кинопремии мира. В этом году «Оскар» стал сколь безоговорочным, столь и невероятным триумфом фильма «Анора» (18+) — истории о том, как русские и армяне мутят дела на Брайтон Бич. Но, вероятно, причина такого успеха не столько в художественных качествах самого фильма, сколько в остальных номинантах премии. Рассказываем, как так могло получиться.

«Анора» (18+) — инди-драма режиссера Шона Бейкера о том, как нью-йоркская стриптизерша с русскими корнями хочет стать частью семьи русских олигархов, а ей мешают подосланные армяне и Юра Борисов. Фильм — безусловный триумфатор «Оскара» — сразу пять (!) наград, причем самых престижных: за лучший сценарий, за лучший монтаж, за лучшую режиссеру (приз Бейкеру вручал Квентин Тарантино!), за лучшую женскую роль (Майки Мэдисон) и лучший фильм.

Единственная номинация, где «Аноре» победить не удалось, как раз беспокоила российских киноманов больше всего. Но Юра Борисов весь наградной сезон уступал призы в номинации «лучший артист второго плана» Кирану Калкину, сыгравшему в фильме «Настоящая боль» (18+). И «Оскар» не стал исключением — награду снова получил брат Маколея Калкина.

Это единственная награда, которую получает на премиях «Настоящая боль». И есть вопросы к тому, насколько вообще можно считать работу Кирана Калкина ролью второго плана. «Настоящая боль» — весьма средний и манипулятивный фильм о двух кузенах, американских евреях, что преодолевают личностные кризисы, припадая к корням, совершая поездку по Польше, по родным местам своей недавно умершей бабушки, бывшей узницы концлагеря. Формально, в «Настоящей боли» главная роль у Джесси Айзенберга (он же сценарист и режиссер фильма), но, по сути, ведущего персонажа сыграл именно Киран Калкин.

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Но расстраиваться, что Борисов не получил «Оскара», после общего триумфа «Аноры» и теплых слов в адрес нашего артиста от самого Роберта Дауни-младшего, явно не стоит. Кажется, что триумф «Аноры» состоялся не столько из-за ее силы, сколько из-за слабости конкурентов.

В номинантах «Оскара» в этот раз не было явных фаворитов, ведь не было тяжеловесов, ярко заявивших о себе в сезоне. Главный фаворит этого «Оскара» — мюзикл «Эмилия Перес» (18+) с 13 номинациями — фактически выбыл из гонки накануне премии, потому что исполнительница главной роли наговорила сорок бочек арестантов, и внезапно выяснилось, что этот фильм, на самом деле, клюква про Мексику, снятая во Франции, да еще и показывающая наркобарона в положительном свете. В общем, неудобно получилось перед мексиканцами. Почему раньше критики и фестивальные жюри этого не замечали — непонятно. Поэтому из всех номинаций «Эмилии Перес» досталась только награда Зои Салдана как лучшей актрисе второго плана и премия за лучшую песню. Тоже неплохо, но амбиции у фильма явно были масштабнее.

Большие претензии были и у «Бруталиста» (18+). Да, этот фильм получил три статуэтки: за лучшую работу оператора (Лол Кроули), лучший саундтрек и лучшую мужскую роль (Эдриан Броуди), что очень даже неплохо. Тем более что съемка, Броуди и музыка — это то, за что «Бруталиста» лишь и можно похвалить. Но, как мы уже писали, «Бруталист» словно специально сделан так, чтобы метить на главные награды, но как раз мимо них он и пролетел. Видимо, американская киноакадемия не оценила такой явный байт.

А раз слетел фаворит, и байт не сработал, награды решили отгрузить «Аноре» как самому компромиссному варианту. И не сказать, что этот фильм не заслужил своих золотых истуканов, но «Оскар» мог быть и чуть смелее. Например, как бы ни была хороша Майки Мэдисон, но Деми Мур совершенно точно заслужила «Оскара» за свою очень откровенную и сильную роль в «Субстанции» (18+). Из смелых шагов можно отметить только то, что приз за лучший анимационный фильм получил «Поток» (12+) — милый латвийский мультфильм про котика, выживающего с другими животными в разбушевавшейся стихии. Котик одолел даже «Диснея» и «Пиксар».

Эдриан Броуди, Майки Мэдисон, Зои Салдана и Киран Калкин
Эдриан Броуди, Майки Мэдисон, Зои Салдана и Киран Калкин. Фото: Maya Dehlin Spach / Getty Images

Но в остальном прошло без сюрпризов: мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+) получил награды за лучшие костюмы и работу художника-постановщика, «Субстанция» (18+) — за макияж и прически, вторая «Дюна» (18+) — за визуальные эффекты и звук, «Конклав» (18+) — за лучший адаптированный сценарий.

Так что у этого «Оскара» странные итоги. С одной стороны, за «Анору» можно только порадоваться. Все-таки в этом фильме очень сильный русский след, и мы в России можем радоваться ее победе не меньше, чем американцы и армяне (тоже важные персонажи «Аноры»). Но есть такое чувство, что эти пять «Оскаров» получены фильмом Шона Бейкера не в честной борьбе с равными соперниками, а выданы по принципу «на безрыбье и рак рыба». Что немного огорчает. Хотя это, конечно же, не вина «Аноры», что она вышла в такой мертвый сезон.

#Оскар#Дюна#Деми Мур#Субстанция#Юра Борисов#Анора#Шон Бейкер#Бруталист#Эдриан Броуди#Киран Калкин#Зоя Салдана#Эмилия Перес#Майки Мэдисон#Пиксар#Конклав#2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика