Наши люди в Голливуде. Итоги «Оскара» 2025 года

Posted 3 марта, 08:51
Published 3 марта, 08:51
Modified 3 марта, 08:53
Updated 3 марта, 08:53
Подведены итоги «Оскара» — несмотря на потерю былой популярности и авторитета, всё еще главной кинопремии мира. В этом году «Оскар» стал сколь безоговорочным, столь и невероятным триумфом фильма «Анора» (18+) — истории о том, как русские и армяне мутят дела на Брайтон Бич. Но, вероятно, причина такого успеха не столько в художественных качествах самого фильма, сколько в остальных номинантах премии. Рассказываем, как так могло получиться.
«Анора» (18+) — инди-драма режиссера Шона Бейкера о том, как нью-йоркская стриптизерша с русскими корнями хочет стать частью семьи русских олигархов, а ей мешают подосланные армяне и Юра Борисов. Фильм — безусловный триумфатор «Оскара» — сразу пять (!) наград, причем самых престижных: за лучший сценарий, за лучший монтаж, за лучшую режиссеру (приз Бейкеру вручал Квентин Тарантино!), за лучшую женскую роль (Майки Мэдисон) и лучший фильм.
Единственная номинация, где «Аноре» победить не удалось, как раз беспокоила российских киноманов больше всего. Но Юра Борисов весь наградной сезон уступал призы в номинации «лучший артист второго плана» Кирану Калкину, сыгравшему в фильме «Настоящая боль» (18+). И «Оскар» не стал исключением — награду снова получил брат Маколея Калкина.
Это единственная награда, которую получает на премиях «Настоящая боль». И есть вопросы к тому, насколько вообще можно считать работу Кирана Калкина ролью второго плана. «Настоящая боль» — весьма средний и манипулятивный фильм о двух кузенах, американских евреях, что преодолевают личностные кризисы, припадая к корням, совершая поездку по Польше, по родным местам своей недавно умершей бабушки, бывшей узницы концлагеря. Формально, в «Настоящей боли» главная роль у Джесси Айзенберга (он же сценарист и режиссер фильма), но, по сути, ведущего персонажа сыграл именно Киран Калкин.
Но расстраиваться, что Борисов не получил «Оскара», после общего триумфа «Аноры» и теплых слов в адрес нашего артиста от самого Роберта Дауни-младшего, явно не стоит. Кажется, что триумф «Аноры» состоялся не столько из-за ее силы, сколько из-за слабости конкурентов.
В номинантах «Оскара» в этот раз не было явных фаворитов, ведь не было тяжеловесов, ярко заявивших о себе в сезоне. Главный фаворит этого «Оскара» — мюзикл «Эмилия Перес» (18+) с 13 номинациями — фактически выбыл из гонки накануне премии, потому что исполнительница главной роли наговорила сорок бочек арестантов, и внезапно выяснилось, что этот фильм, на самом деле, клюква про Мексику, снятая во Франции, да еще и показывающая наркобарона в положительном свете. В общем, неудобно получилось перед мексиканцами. Почему раньше критики и фестивальные жюри этого не замечали — непонятно. Поэтому из всех номинаций «Эмилии Перес» досталась только награда Зои Салдана как лучшей актрисе второго плана и премия за лучшую песню. Тоже неплохо, но амбиции у фильма явно были масштабнее.
Большие претензии были и у «Бруталиста» (18+). Да, этот фильм получил три статуэтки: за лучшую работу оператора (Лол Кроули), лучший саундтрек и лучшую мужскую роль (Эдриан Броуди), что очень даже неплохо. Тем более что съемка, Броуди и музыка — это то, за что «Бруталиста» лишь и можно похвалить. Но, как мы уже писали, «Бруталист» словно специально сделан так, чтобы метить на главные награды, но как раз мимо них он и пролетел. Видимо, американская киноакадемия не оценила такой явный байт.
А раз слетел фаворит, и байт не сработал, награды решили отгрузить «Аноре» как самому компромиссному варианту. И не сказать, что этот фильм не заслужил своих золотых истуканов, но «Оскар» мог быть и чуть смелее. Например, как бы ни была хороша Майки Мэдисон, но Деми Мур совершенно точно заслужила «Оскара» за свою очень откровенную и сильную роль в «Субстанции» (18+). Из смелых шагов можно отметить только то, что приз за лучший анимационный фильм получил «Поток» (12+) — милый латвийский мультфильм про котика, выживающего с другими животными в разбушевавшейся стихии. Котик одолел даже «Диснея» и «Пиксар».
Но в остальном прошло без сюрпризов: мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+) получил награды за лучшие костюмы и работу художника-постановщика, «Субстанция» (18+) — за макияж и прически, вторая «Дюна» (18+) — за визуальные эффекты и звук, «Конклав» (18+) — за лучший адаптированный сценарий.
Так что у этого «Оскара» странные итоги. С одной стороны, за «Анору» можно только порадоваться. Все-таки в этом фильме очень сильный русский след, и мы в России можем радоваться ее победе не меньше, чем американцы и армяне (тоже важные персонажи «Аноры»). Но есть такое чувство, что эти пять «Оскаров» получены фильмом Шона Бейкера не в честной борьбе с равными соперниками, а выданы по принципу «на безрыбье и рак рыба». Что немного огорчает. Хотя это, конечно же, не вина «Аноры», что она вышла в такой мертвый сезон.