Наши люди в Голливуде. Итоги «Оскара» 2025 года

В номинантах «Оскара» в этот раз не было явных фаворитов, ведь не было тяжеловесов, ярко заявивших о себе в сезоне. Главный фаворит этого «Оскара» — мюзикл «Эмилия Перес» (18+) с 13 номинациями — фактически выбыл из гонки накануне премии, потому что исполнительница главной роли наговорила сорок бочек арестантов, и внезапно выяснилось, что этот фильм, на самом деле, клюква про Мексику, снятая во Франции, да еще и показывающая наркобарона в положительном свете. В общем, неудобно получилось перед мексиканцами. Почему раньше критики и фестивальные жюри этого не замечали — непонятно. Поэтому из всех номинаций «Эмилии Перес» досталась только награда Зои Салдана как лучшей актрисе второго плана и премия за лучшую песню. Тоже неплохо, но амбиции у фильма явно были масштабнее.