Новый тубдиспансер должен открыться в Перми в 2026 году

Posted 3 марта, 13:26
Published 3 марта, 13:26
Modified 3 марта, 13:28
Updated 3 марта, 13:28
В Перми продолжается строительство нового туберкулезного диспансера. Осенью на территории действующего медицинского учреждения этого профиля на шоссе Космонавтов, 160 забили первые сваи. На данный момент возведен каркас нового корпуса, сообщает в телеграмм-канале Дмитрий Махонин.
Это должно быть трехэтажное здание площадью в 6 тыс. кв. м. Будущая поликлиника рассчитана на 300 пациентов всех возрастов за смену. Для взрослых откроют дневной стационар.
Кроме того, в этом же корпусе будут проходить практику студенты медуниверситета. В старом здании больницы завершается ремонт хирургического корпуса. Завершить строительство нового диспансера компания «Фортекс» планирует через год.