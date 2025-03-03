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Posted 3 марта, 13:26

Published 3 марта, 13:26

Modified 3 марта, 13:28

Updated 3 марта, 13:28

Новый тубдиспансер должен открыться в Перми в 2026 году

Новый тубдиспансер должен открыться в Перми в 2026 году

3 марта 2025, 13:26
Фото: 1MI.
Рабочие возвели каркас здания больницы.

В Перми продолжается строительство нового туберкулезного диспансера. Осенью на территории действующего медицинского учреждения этого профиля на шоссе Космонавтов, 160 забили первые сваи. На данный момент возведен каркас нового корпуса, сообщает в телеграмм-канале Дмитрий Махонин.

Это должно быть трехэтажное здание площадью в 6 тыс. кв. м. Будущая поликлиника рассчитана на 300 пациентов всех возрастов за смену. Для взрослых откроют дневной стационар.

Видео: телеграмм Дмитрия Махонина. 1MI.

Кроме того, в этом же корпусе будут проходить практику студенты медуниверситета. В старом здании больницы завершается ремонт хирургического корпуса. Завершить строительство нового диспансера компания «Фортекс» планирует через год.

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#Видео#Строительство#Больница#Минздрав
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