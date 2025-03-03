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Posted 3 марта, 06:13

Published 3 марта, 06:13

Modified 3 марта, 06:52

Updated 3 марта, 06:52

В Перми избивший мальчика отчим ушел из дома

Отчим, избивший мальчика в Перми, ушел из дома

3 марта 2025, 06:13
Фото: АиФ.

В Перми избивший мальчика отчим ушел из дома

Сюжет
Дети
Об этом стало известно сегодня.

Сегодня, 3 марта, стало известно, что отчим, от которого спасался 9-летний мальчик, собрал вещи и ушел из дома, сообщает «АиФ-Прикамье».

Напоминаем, речь идет о происшествии 1 марта на ул. Солдатова. В соцсетях появилось жуткое видео, на котором окровавленный ребенок пытается убежать от разъяренного мужчины. Он кричал: «Пожалуйста, не бей!».

Мальчика спас сосед, не дав мужчине забрать ребенка. Он увел ребенка в подъезд, где мальчик с консьержем и жильцами дома дожидался приезда полиции, скорой помощи и представителей органов опеки.

По словам жены соседа, спасшего ребенка, отчим бил его и пытался утопить, на шее остались следы. Полиция задержала дебошира, однако после отпустила домой.

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