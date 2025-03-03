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Posted 3 марта, 05:21

Published 3 марта, 05:21

Modified 3 марта, 05:23

Updated 3 марта, 05:23

«Парма» открывает на этой неделе серию игр

«Парма» открывает на этой неделе серию игр

3 марта 2025, 05:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Парма
Первый матч в «Молоте» состоится 5 марта.

Баскетбольный клуб «Парма» анонсировал серию мартовских домашних матчей. Первый поединок запланирован на среду, 5 марта. Наши игроки принимают «Автодор» из Саратова. 11 марта «Парма» играет с «Астаной» и 19 марта — с «МБА-МАИ».

«Приходите болеть, верить, поддерживать — вместе мы создадим атмосферу, от которой мурашки по коже», — сообщается в соцсетях пермской команды.

Билеты уже в продаже. Начало всех домашних матчей в 19:00. Напомним, накануне молодёжка «Пармы» обыграла «Химки-2» со счетом 66:49.

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#Спорт#Парма#Баскетбол
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