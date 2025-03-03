«Парма» открывает на этой неделе серию игр

Баскетбольный клуб «Парма» анонсировал серию мартовских домашних матчей. Первый поединок запланирован на среду, 5 марта. Наши игроки принимают «Автодор» из Саратова. 11 марта «Парма» играет с «Астаной» и 19 марта — с «МБА-МАИ».