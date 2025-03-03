«Парма» открывает на этой неделе серию игр

Posted 3 марта, 05:21
Published 3 марта, 05:21
Modified 3 марта, 05:23
Updated 3 марта, 05:23
Баскетбольный клуб «Парма» анонсировал серию мартовских домашних матчей. Первый поединок запланирован на среду, 5 марта. Наши игроки принимают «Автодор» из Саратова. 11 марта «Парма» играет с «Астаной» и 19 марта — с «МБА-МАИ».
«Приходите болеть, верить, поддерживать — вместе мы создадим атмосферу, от которой мурашки по коже», — сообщается в соцсетях пермской команды.
Билеты уже в продаже. Начало всех домашних матчей в 19:00. Напомним, накануне молодёжка «Пармы» обыграла «Химки-2» со счетом 66:49.