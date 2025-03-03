Пермяк, поругавшись с соседями, пытался сжечь их дом

В ноябре прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь дом соседей из-за продолжительного конфликта с ними. Найдя в ограде бутылку с воспламеняющейся жидкостью, он облил ею стену жилища своих обидчиков и поднес зажигалку. Убедившись, что огонь стал распространяться, покинул место происшествия.