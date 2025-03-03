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Posted 3 марта, 13:16

Published 3 марта, 13:16

Modified 3 марта, 13:18

Updated 3 марта, 13:18

Житель Пермского края пытался сжечь дом своих соседей

Пермяк, поругавшись с соседями, пытался сжечь их дом

3 марта 2025, 13:16
Фото: 1MI.

Житель Пермского края пытался сжечь дом своих соседей

Поджог заметили соседи и смогли его потушить.

В суд передано дело, возбуждённое в отношении 56-летнего жителя Осинского округа, который пытался сжечь дом соседей. Подробности сообщают в краевом ГУ МВД.

В ноябре прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь дом соседей из-за продолжительного конфликта с ними. Найдя в ограде бутылку с воспламеняющейся жидкостью, он облил ею стену жилища своих обидчиков и поднес зажигалку. Убедившись, что огонь стал распространяться, покинул место происшествия.

Жители деревни вовремя обнаружили возгорание и смогли потушить его собственными силами. Чтобы привлечь виновного к ответственности, потерпевшие обратились за помощью в полицию.

Стражи порядка провели комплекс оперативных мероприятий, экспертиз и доказали причастность мужчины к поджогу.

В ходе предварительного следствия фигурант признал свою вину, в содеянном раскаялся. Он пояснил, что на преступление его толкнула злоба на соседей.

Следствием межмуниципального отдела МВД России «Осинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».

Уголовное дело направлено в суд.

Вынесен приговор в отношении жительницы Пермского округа, совершившей поджог жилого дома. Женщина, на почве личных неприязненных отношений, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, выплеснула на декоративную отделку жилого дома растворитель и подожгла его.

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