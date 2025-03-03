Пермяк, поругавшись с соседями, пытался сжечь их дом

Posted 3 марта, 13:16
Published 3 марта, 13:16
Modified 3 марта, 13:18
Updated 3 марта, 13:18
В суд передано дело, возбуждённое в отношении 56-летнего жителя Осинского округа, который пытался сжечь дом соседей. Подробности сообщают в краевом ГУ МВД.
В ноябре прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь дом соседей из-за продолжительного конфликта с ними. Найдя в ограде бутылку с воспламеняющейся жидкостью, он облил ею стену жилища своих обидчиков и поднес зажигалку. Убедившись, что огонь стал распространяться, покинул место происшествия.
Жители деревни вовремя обнаружили возгорание и смогли потушить его собственными силами. Чтобы привлечь виновного к ответственности, потерпевшие обратились за помощью в полицию.
Стражи порядка провели комплекс оперативных мероприятий, экспертиз и доказали причастность мужчины к поджогу.
В ходе предварительного следствия фигурант признал свою вину, в содеянном раскаялся. Он пояснил, что на преступление его толкнула злоба на соседей.
Следствием межмуниципального отдела МВД России «Осинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».
Уголовное дело направлено в суд.
Вынесен приговор в отношении жительницы Пермского округа, совершившей поджог жилого дома. Женщина, на почве личных неприязненных отношений, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, выплеснула на декоративную отделку жилого дома растворитель и подожгла его.