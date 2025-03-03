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Posted 3 марта, 11:35

Published 3 марта, 11:35

Modified 3 марта, 11:37

Updated 3 марта, 11:37

Пермяки плели ковер дружбы и водили хороводы

Пермяки плели ковер дружбы и водили хороводы

3 марта 2025, 11:35
Фото: АО «СтройПанельКомплект».
Рассказываем, как встречали Масленицу жители двух пермских ЖК.

В минувшие выходные жители двух жилых комплексов дружно встречали Масленицу. Праздники прошли в ЖК «Белые Росы» и ЖК «МотовилихинSKY». Тематическое мероприятие организовал застройщик АО «СтройПанельКомплект».

Хорошее настроение для всех гостей, а это были и дети, и родители, дарили аниматоры, которые подготовили сказочный спектакль. Его главными героями стали Весна-красна, Коза-дереза, Иван Царевич, медведь Потапыч и символ «СтройПанельКомплекта» — кот Степашка.

Плели жители ЖК и ковер дружбы. И для этого не обязательно быть рукодельниками. Всё просто и быстро — для этого нужны только клубки для вязания. Гости вставали в круг, разматывали клубок, перекидывали его человеку напротив и так до тех пор, пока не получился яркий, разноцветный, настоящий ковер дружбы.

Также на Масленичном гулянии выясняли, кто из гостей самый ловкий и спортивный.

Поэтому каждый желающий смог принять участие в эстафете, в бою подушками, покидать снежки в цель, а также попробовать свои силы в других активностях.

«Мы не только строим дома, но и стараемся создавать в них атмосферу добрососедства. Компания работает на рынке более 60 лет и в наших домах выросло уже не одно поколение пермяков. Праздники двора это отличный способ объединить и познакомить соседей друг с другом», — рассказывают в «СтройПанельКомплект».

Добавим, что праздники двора для СПК — добрая традиция, которую компания продолжает поддерживать на радость жителям жилых комплексов.

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Фото: АО «СтройПанельКомплект»
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