Пермяки плели ковер дружбы и водили хороводы

Posted 3 марта, 11:35
Published 3 марта, 11:35
Modified 3 марта, 11:37
Updated 3 марта, 11:37
В минувшие выходные жители двух жилых комплексов дружно встречали Масленицу. Праздники прошли в ЖК «Белые Росы» и ЖК «МотовилихинSKY». Тематическое мероприятие организовал застройщик АО «СтройПанельКомплект».
Хорошее настроение для всех гостей, а это были и дети, и родители, дарили аниматоры, которые подготовили сказочный спектакль. Его главными героями стали Весна-красна, Коза-дереза, Иван Царевич, медведь Потапыч и символ «СтройПанельКомплекта» — кот Степашка.
Плели жители ЖК и ковер дружбы. И для этого не обязательно быть рукодельниками. Всё просто и быстро — для этого нужны только клубки для вязания. Гости вставали в круг, разматывали клубок, перекидывали его человеку напротив и так до тех пор, пока не получился яркий, разноцветный, настоящий ковер дружбы.
Также на Масленичном гулянии выясняли, кто из гостей самый ловкий и спортивный.
Поэтому каждый желающий смог принять участие в эстафете, в бою подушками, покидать снежки в цель, а также попробовать свои силы в других активностях.
«Мы не только строим дома, но и стараемся создавать в них атмосферу добрососедства. Компания работает на рынке более 60 лет и в наших домах выросло уже не одно поколение пермяков. Праздники двора это отличный способ объединить и познакомить соседей друг с другом», — рассказывают в «СтройПанельКомплект».
Добавим, что праздники двора для СПК — добрая традиция, которую компания продолжает поддерживать на радость жителям жилых комплексов.
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