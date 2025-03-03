Пермяки плели ковер дружбы и водили хороводы

Плели жители ЖК и ковер дружбы. И для этого не обязательно быть рукодельниками. Всё просто и быстро — для этого нужны только клубки для вязания. Гости вставали в круг, разматывали клубок, перекидывали его человеку напротив и так до тех пор, пока не получился яркий, разноцветный, настоящий ковер дружбы.