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Posted 3 марта, 05:23

Published 3 марта, 05:23

Modified 3 марта, 05:25

Updated 3 марта, 05:25

Посещаемость пермских кинотеатров в 2025 году упала на 23%

Посещаемость пермских кинотеатров в начале года упала почти на четверть

3 марта 2025, 05:23
Фото: 1MI.

Посещаемость пермских кинотеатров в 2025 году упала на 23%

Эксперты назвали причины спада.

Начало 2025 года стало непростым периодом для пермских кинотеатров. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), с 1 января по 23 февраля в Перми было продано около 360 тысяч билетов, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ИА «Текст».

Несмотря на снижение посещаемости, выручка кинотеатров сократилась лишь на 5%, составив 164 миллиона рублей. Это связано с ростом средних цен на билеты, которые достигли 462 рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах России. Эксперты связывают спад интереса к кино с двумя основными факторами:

  • Недостаток громких премьер — в начале года не было выпущено достаточного количества крупных кинопроектов, которые могли бы привлечь зрителей.
  • Рост цен на билеты — увеличение стоимости посещения кинотеатров делает их менее доступными для части аудитории.

Эти тенденции отражают общие вызовы, с которыми сталкивается киноиндустрия в России, включая необходимость балансировать между повышением цен и сохранением интереса зрителей.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Губахе откроется музей кино. Он разместится в местном визит-центре, сообщает Министерство туризма Пермского края.

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#Пермь#Культура#Кино#Кинотеатры#Кинотеатр
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