Посещаемость пермских кинотеатров в начале года упала почти на четверть

Начало 2025 года стало непростым периодом для пермских кинотеатров. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), с 1 января по 23 февраля в Перми было продано около 360 тысяч билетов, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ИА «Текст».