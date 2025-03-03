Посещаемость пермских кинотеатров в начале года упала почти на четверть

Posted 3 марта, 05:23
Published 3 марта, 05:23
Modified 3 марта, 05:25
Updated 3 марта, 05:25
Начало 2025 года стало непростым периодом для пермских кинотеатров. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), с 1 января по 23 февраля в Перми было продано около 360 тысяч билетов, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ИА «Текст».
Несмотря на снижение посещаемости, выручка кинотеатров сократилась лишь на 5%, составив 164 миллиона рублей. Это связано с ростом средних цен на билеты, которые достигли 462 рублей.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах России. Эксперты связывают спад интереса к кино с двумя основными факторами:
Эти тенденции отражают общие вызовы, с которыми сталкивается киноиндустрия в России, включая необходимость балансировать между повышением цен и сохранением интереса зрителей.
Ранее стало известно, что в 2025 году в Губахе откроется музей кино. Он разместится в местном визит-центре, сообщает Министерство туризма Пермского края.