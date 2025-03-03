Роспотребнадзор проверит работу сервиса доставки «Самокат» в Пермском крае

Posted 3 марта, 14:50
Published 3 марта, 14:50
Modified 3 марта, 14:53
Updated 3 марта, 14:53
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю начало проверку деятельности сервиса доставки «Самокат», который в регионе представляет ООО «Умный ритейл». Поводом для проверки стала жалоба, поступившая в ведомство в начале года.
В ходе проверки специалисты оценят соблюдение санитарных норм и выявят возможные нарушения. Среди основных вопросов — реализация просроченной продукции, несоблюдение температурного режима хранения товаров, а также использование бракованных термосумок курьерами.
Результаты проверки станут известны позже. Если нарушения подтвердятся, компания может столкнуться с административными мерами.
Администрация Перми провела проверку нестационарных торговых объектов (НТО), специализирующихся на продаже готовой еды. В ходе рейдов, проведенных с 13 января по 11 февраля, нарушения были выявлены в работе 12 из 18 проверенных объектов.