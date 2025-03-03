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Posted 3 марта, 14:50

Published 3 марта, 14:50

Modified 3 марта, 14:53

Updated 3 марта, 14:53

Роспотребнадзор проверит жалобу на работу сервиса доставки «Самокат» в Перми

Роспотребнадзор проверит работу сервиса доставки «Самокат» в Пермском крае

3 марта 2025, 14:50
Фото: 1MI.

Роспотребнадзор проверит жалобу на работу сервиса доставки «Самокат» в Перми

Поводом для проверки стала жалоба на возможные нарушения, включая продажу просроченной продукции и несоблюдение условий хранения товаров.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю начало проверку деятельности сервиса доставки «Самокат», который в регионе представляет ООО «Умный ритейл». Поводом для проверки стала жалоба, поступившая в ведомство в начале года.

В ходе проверки специалисты оценят соблюдение санитарных норм и выявят возможные нарушения. Среди основных вопросов — реализация просроченной продукции, несоблюдение температурного режима хранения товаров, а также использование бракованных термосумок курьерами.

Результаты проверки станут известны позже. Если нарушения подтвердятся, компания может столкнуться с административными мерами.

Администрация Перми провела проверку нестационарных торговых объектов (НТО), специализирующихся на продаже готовой еды. В ходе рейдов, проведенных с 13 января по 11 февраля, нарушения были выявлены в работе 12 из 18 проверенных объектов.

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