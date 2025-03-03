Стала известна личность доцента медвуза, погибшего на работе

Сергей Денисов был потомственным хирургом. Его отец, Александр Денисов, был профессором, заведующим кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. Сергей Денисов окончил Пермскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» в 1994 году. Прошел клиническую ординатуру по специальности «Хирургия». С 2004 года — доцент кафедры. Он преподавал хирургические дисциплины и пользовался большим уважением у обучающихся, рассказывают сотрудники медвуза.