Стала известна личность доцента медвуза, погибшего на работе

Posted 3 марта, 13:55
Published 3 марта, 13:55
Modified 3 марта, 13:57
Updated 3 марта, 13:57
Сегодня, 3 марта, скончался доцент кафедры факультетской хирургии «Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера» Сергей Денисов, сообщает пресс-служба вуза. Мужчине было 54 года.
Сергей Денисов был потомственным хирургом. Его отец, Александр Денисов, был профессором, заведующим кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. Сергей Денисов окончил Пермскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» в 1994 году. Прошел клиническую ординатуру по специальности «Хирургия». С 2004 года — доцент кафедры. Он преподавал хирургические дисциплины и пользовался большим уважением у обучающихся, рассказывают сотрудники медвуза.
Сергей Денисов является автором и соавтором более 100 научных работ, в том числе, учебных пособий «Хирургия органов эндокринной системы» (2002), «Феохромоцитома: клиника, диагностика, периоперационная безопасность» (2011), «Основы хирургической эндокринологии» (2014), «Хирургические заболевания щитовидной железы» (2022). Автор трех патентов на изобретения.