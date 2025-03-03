В МЧС уточнили подробности пожара с двумя погибшими в Кировском районе

Posted 3 марта, 05:02
Published 3 марта, 05:02
Modified 3 марта, 05:04
Updated 3 марта, 05:04
В ночь на 2 марта в Перми загорелся частный жилой дом в СНТ «Стимул» на ул. Воткинская. Сотрудники МЧС потушили пожар и обнаружили в здании тела двух человек — мужчины и женщины.
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС. Также обстоятельства случившегося выясняют следователи СКР.
Предварительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печи. Поэтому в ведомстве еще раз напоминают пермякам о правилах безопасности: не перегружать электросеть, проверять исправность печного оборудования и устанавливать пожарный извещатель.