В Мотовилихинской школе, где изучают дроны, откроют инженерный класс

Posted 3 марта, 07:12
Published 3 марта, 07:12
Modified 3 марта, 07:14
Updated 3 марта, 07:14
Руководство школы №135 будет налаживать связи с промышленными предприятиями города, усиливать учебные программы практиками по точным наукам, запланировано развитие цифрового технопарка. Также в планах — открыть городской сетевой инженерный класс. Это стало известно в ходе визита в учебное заведение представителей городской администрации, сообщает пресс-служба мэрии. Глава Перми Эдуард Соснин обсудил с чиновниками департамента образования планы развития школы.
Сегодня учебное заведение уже имеет технологический профиль. В 135-й школе проводятся курсы робототехники, программирования, 3D-моделирования, аэродинамического моделирования и проектирования беспилотников. Проектной деятельностью занимаются более трети учеников. Речь идет создании моделей самолётов и БПЛА с использованием технологий 3D-печати.
Напомним, в 2022 году в Перми открылись несколько инженерных классов: в «Инженерной школе», «Техно-школе им. В. П. Савиных», школе №76, «Школе инженерной мысли им. П. А. Соловьева». Этот проект реализуется совместно с крупнейшими промышленными предприятиями Перми и России: НПО «Искра», АО «ОДК-СТАР», ПАО «Протон-ПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель», «Крылья Ростеха», а также при поддержке и участии ПНИПУ.
Такие классы помогают вовлекать ребят в будущую профессию, обеспечить качественную подготовку для поступления в вуз или техникум.