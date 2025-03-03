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Posted 3 марта, 07:12

Published 3 марта, 07:12

Modified 3 марта, 07:14

Updated 3 марта, 07:14

В Мотовилихинской школе, где изучают дроны, откроют инженерный класс

В Мотовилихинской школе, где изучают дроны, откроют инженерный класс

3 марта 2025, 07:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Школа
В школе № 135 на Садовом появится инженерный класс.

Руководство школы №135 будет налаживать связи с промышленными предприятиями города, усиливать учебные программы практиками по точным наукам, запланировано развитие цифрового технопарка. Также в планах — открыть городской сетевой инженерный класс. Это стало известно в ходе визита в учебное заведение представителей городской администрации, сообщает пресс-служба мэрии. Глава Перми Эдуард Соснин обсудил с чиновниками департамента образования планы развития школы.

Сегодня учебное заведение уже имеет технологический профиль. В 135-й школе проводятся курсы робототехники, программирования, 3D-моделирования, аэродинамического моделирования и проектирования беспилотников. Проектной деятельностью занимаются более трети учеников. Речь идет создании моделей самолётов и БПЛА с использованием технологий 3D-печати.

Напомним, в 2022 году в Перми открылись несколько инженерных классов: в «Инженерной школе», «Техно-школе им. В. П. Савиных», школе №76, «Школе инженерной мысли им. П. А. Соловьева». Этот проект реализуется совместно с крупнейшими промышленными предприятиями Перми и России: НПО «Искра», АО «ОДК-СТАР», ПАО «Протон-ПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель», «Крылья Ростеха», а также при поддержке и участии ПНИПУ.

Такие классы помогают вовлекать ребят в будущую профессию, обеспечить качественную подготовку для поступления в вуз или техникум.

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#Образование#Школа#БПЛА
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