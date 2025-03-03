В Мотовилихинской школе, где изучают дроны, откроют инженерный класс

Напомним, в 2022 году в Перми открылись несколько инженерных классов: в «Инженерной школе», «Техно-школе им. В. П. Савиных», школе №76, «Школе инженерной мысли им. П. А. Соловьева». Этот проект реализуется совместно с крупнейшими промышленными предприятиями Перми и России: НПО «Искра», АО «ОДК-СТАР», ПАО «Протон-ПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель», «Крылья Ростеха», а также при поддержке и участии ПНИПУ.