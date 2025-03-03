В Перми больше не продают билеты на Лолиту

Между тем, вопрос прокомментировала еще 18 февраля сама Лолита у себя в телеграмм-канале: «Мы с Игорем Грановским шокированы, что все СМИ Перми написали об отмене концерта. Ничего не отменено, идет штатная продажа билетов. Об этом не знает ни директор зала, ни другие службы, которые обязаны знать об этом. Пермь у нас пока идет! Что будет дальше, пока не знаю». Корреспондент Properm.ru ждет комментарий от организатора гастролей Грановского в ближайшее время.