В Перми больше не продают билеты на Лолиту

Posted 3 марта, 08:49
Published 3 марта, 08:49
Modified 3 марта, 08:51
Updated 3 марта, 08:51
«Яндекс Афиша» приостановила продажу билетов на концерт певицы Лолиты Милявской, который должен был состояться 19 марта в СК им. Сухарева. Как и на официальном сайте самой артистки, в мартовской афише стоят шоу только 7 числа в Москве и 21-го в Казани. Никакой информации о билетах для пермских зрителей также нет на ресурсе perm.kassy.ru.
Как пояснил «Ъ-Прикамье» источник в Центре спортподготовки Пермского края (курирует СК Сухарева), концерт певицы отменен, однако от организаторов мероприятия поступило возражение. При этом продажи билетов продолжаются на платформе kassir.ru. В наличии есть почти весь партер, много мест еще в секторах C, D и F.
Как пояснили порталу Properm.ru в Минспорта региона: «Отмена концерта — прерогатива его организаторов. Никаких официальный писем от них не поступало. Певица не внесена в списки, запрещающие или ограничивающие ее концертную деятельность».
Между тем, вопрос прокомментировала еще 18 февраля сама Лолита у себя в телеграмм-канале: «Мы с Игорем Грановским шокированы, что все СМИ Перми написали об отмене концерта. Ничего не отменено, идет штатная продажа билетов. Об этом не знает ни директор зала, ни другие службы, которые обязаны знать об этом. Пермь у нас пока идет! Что будет дальше, пока не знаю». Корреспондент Properm.ru ждет комментарий от организатора гастролей Грановского в ближайшее время.
Напомним, в прошлом году выступление Лолиты Милявской в Перми было отменено. Тогда организаторы решили расторгнуть договор с выбранной площадкой — ДК им. Солдатова. Причины этого не сообщались. Отмены выступлений артистки начались после ее участия в скандальной вечеринке в ночном клубе Mutabor.