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Posted 3 марта, 16:29

Published 3 марта, 16:29

Modified 3 марта, 16:32

Updated 3 марта, 16:32

В Перми на 42 году жизни 3 марта скончался известный художник Вреж Киракосян

В Перми сегодня скончался известный художник Вреж Киракосян

3 марта 2025, 16:29
Фото: ВКонтакте/Вреж Киракосян.

В Перми на 42 году жизни 3 марта скончался известный художник Вреж Киракосян

Художник-самоучка с СМА, автор собственной биографии, успешный мотивационный спикер умер в возрасте 41 года.

Художник-самоучка с СМА, автор собственной биографии, успешный мотивационный спикер Вреж Киракосян скончался сегодня, 3 марта, в Перми. Об этом на странице Киракосяна «ВКонтакте» сообщила его жена, Елена.

Подробностей вдова не сообщает, подчеркнув только то, что Вреж умер после продолжительной болезни.

Родившийся в Ереване Вреж Киракосян переехал в Пермь, на родину Елены, в 2012 году. Картины Врежа регулярно выставляются на самых известных площадках страны. Помимо основной деятельности он писал стихи и прозу, является автором собственной биографии «Душа моя в стиле ню» и проводил мотивационные тренинги. О его истории мы рассказывали подробно.

Утром 3 марта в ходе беседы в кабинете доцент кафедры факультетской хирургии Пермского медуниверситета им. Вагнера Сергей Денисов потерял сознание, упал на пол и перестал дышать.

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#Пермь#Культура#Художник#Умер
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