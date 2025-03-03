В Перми сегодня скончался известный художник Вреж Киракосян

Родившийся в Ереване Вреж Киракосян переехал в Пермь, на родину Елены, в 2012 году. Картины Врежа регулярно выставляются на самых известных площадках страны. Помимо основной деятельности он писал стихи и прозу, является автором собственной биографии «Душа моя в стиле ню» и проводил мотивационные тренинги. О его истории мы рассказывали подробно.