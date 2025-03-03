В Перми сегодня скончался известный художник Вреж Киракосян

Posted 3 марта, 16:29
Published 3 марта, 16:29
Modified 3 марта, 16:32
Updated 3 марта, 16:32
Художник-самоучка с СМА, автор собственной биографии, успешный мотивационный спикер Вреж Киракосян скончался сегодня, 3 марта, в Перми. Об этом на странице Киракосяна «ВКонтакте» сообщила его жена, Елена.
Подробностей вдова не сообщает, подчеркнув только то, что Вреж умер после продолжительной болезни.
Родившийся в Ереване Вреж Киракосян переехал в Пермь, на родину Елены, в 2012 году. Картины Врежа регулярно выставляются на самых известных площадках страны. Помимо основной деятельности он писал стихи и прозу, является автором собственной биографии «Душа моя в стиле ню» и проводил мотивационные тренинги. О его истории мы рассказывали подробно.
Утром 3 марта в ходе беседы в кабинете доцент кафедры факультетской хирургии Пермского медуниверситета им. Вагнера Сергей Денисов потерял сознание, упал на пол и перестал дышать.