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Posted 3 марта, 09:06

Published 3 марта, 09:06

Modified 3 марта, 09:08

Updated 3 марта, 09:08

В Перми таможня изъяла 10 тысяч пачек сигарет

В Перми таможня изъяла 10 тысяч пачек сигарет

3 марта 2025, 09:06
Фото: Kandinsky.

В Перми таможня изъяла 10 тысяч пачек сигарет

Сюжет
Контрафактный алкоголь
А также алкоголь с признаками подделки.

В Перми обнаружили почти 10 тыс. неправильно маркированных пачек сигарет и около 700 бутылок контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба таможенников. Продукция изъята из оборота.

Проверку на внутреннем рынке проводили сотрудники Пермской таможни совместно с краевым УЭБиПК.

Ранее сообщалось о подобных случаях, когда сотрудники правоохранительных органов изымали у торговца более 12 тыс. бутылок контрафактных коньяка и водки.

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#Происшествия#Общество#Контрафакт#Контрафактная продукция#Контрафактный алкоголь#Контрафактные сигареты
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