В Перми таможня изъяла 10 тысяч пачек сигарет

Posted 3 марта, 09:06
Published 3 марта, 09:06
Modified 3 марта, 09:08
Updated 3 марта, 09:08
В Перми обнаружили почти 10 тыс. неправильно маркированных пачек сигарет и около 700 бутылок контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба таможенников. Продукция изъята из оборота.
Проверку на внутреннем рынке проводили сотрудники Пермской таможни совместно с краевым УЭБиПК.
Ранее сообщалось о подобных случаях, когда сотрудники правоохранительных органов изымали у торговца более 12 тыс. бутылок контрафактных коньяка и водки.