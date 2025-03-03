В Перми задержан подозреваемый в жестоком избиении девятилетнего ребенка

Posted 3 марта, 07:32
Published 3 марта, 07:32
Modified 3 марта, 07:40
Updated 3 марта, 07:40
В Перми задержали мужчину, подозреваемого в жестоком избиении девятилетнего пасынка. Следственный отдел по Свердловскому району возбудил уголовное дело п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба СКР.
Сотрудники ведомства установили, что в течение года 30-тилетний мужчина физически и морально мучил своего девятилетнего сына своей возлюбленной. Сейчас силовики допрашивают подозреваемого. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение.
Кроме того, следователи осмотрели места происшествия, назначили судебные экспертизы, допросили потерпевшего и свидетелей. Расследование дела лично контролирует руководитель регионального следственного управления Дениса Головкина.
Напомним, ролик, в котором отчим бьет пасынка, в выходные распространился в соцсетях. Мальчик пытался убежать от разъяренного мужчины, его спас сосед.