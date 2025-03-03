В Перми задержан подозреваемый в жестоком избиении девятилетнего ребенка

Сотрудники ведомства установили, что в течение года 30-тилетний мужчина физически и морально мучил своего девятилетнего сына своей возлюбленной. Сейчас силовики допрашивают подозреваемого. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение.