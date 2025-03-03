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Posted 3 марта, 07:32

Published 3 марта, 07:32

Modified 3 марта, 07:40

Updated 3 марта, 07:40

В Перми задержан подозреваемый в жестоком избиении девятилетнего ребенка

В Перми задержан подозреваемый в жестоком избиении девятилетнего ребенка

3 марта 2025, 07:32
Фото: скриншот видео телеграм-канала 112.
Решается вопрос о мере пресечения.

В Перми задержали мужчину, подозреваемого в жестоком избиении девятилетнего пасынка. Следственный отдел по Свердловскому району возбудил уголовное дело п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба СКР.

Сотрудники ведомства установили, что в течение года 30-тилетний мужчина физически и морально мучил своего девятилетнего сына своей возлюбленной. Сейчас силовики допрашивают подозреваемого. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Кроме того, следователи осмотрели места происшествия, назначили судебные экспертизы, допросили потерпевшего и свидетелей. Расследование дела лично контролирует руководитель регионального следственного управления Дениса Головкина.

Видео: СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ролик, в котором отчим бьет пасынка, в выходные распространился в соцсетях. Мальчик пытался убежать от разъяренного мужчины, его спас сосед.

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