В Пермском крае продали с торгов 20 аптек обанкротившейся сети

Posted 3 марта, 07:19
Published 3 марта, 07:19
Modified 3 марта, 07:21
Updated 3 марта, 07:21
В Прикамье проданы с торгов 20 аптек обанкротившейся сети «Аптека от склада», сообщает «Коммерсантъ». Среди покупателей были удмуртские, краевые, пермские и свердловские компании.
Так, нежилое помещение на 100,1 кв. м. в Березниках отошло к екатеринбургской компании «ООО Альфа Живика», предприятию розничной торговли лекарственными средствами. Пермский ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» купил два здания на ул. Богдана Хмельницкого.
Напоминаем, в 2023 году компания ООО «Годовалов», владеющая брендом «Аптека от склада», получила иск от ПАО «Сбербанк» почти на 200 млн. рублей. В рамках искового заявления у владельцев Андрея Годовалова и Николая Шаврина судебные приставы арестовали имущество. В 2024 году компания была признана банкротом.