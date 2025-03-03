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Posted 3 марта, 07:19

Published 3 марта, 07:19

Modified 3 марта, 07:21

Updated 3 марта, 07:21

В Пермском крае продали с торгов 20 аптек обанкротившейся сети

В Пермском крае продали с торгов 20 аптек обанкротившейся сети

3 марта 2025, 07:19
Фото: 1MI.

В Пермском крае продали с торгов 20 аптек обанкротившейся сети

Сюжет
Банкротство
Долги бывших владельцев составили 4 млрд. рублей.

В Прикамье проданы с торгов 20 аптек обанкротившейся сети «Аптека от склада», сообщает «Коммерсантъ». Среди покупателей были удмуртские, краевые, пермские и свердловские компании.

Так, нежилое помещение на 100,1 кв. м. в Березниках отошло к екатеринбургской компании «ООО Альфа Живика», предприятию розничной торговли лекарственными средствами. Пермский ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» купил два здания на ул. Богдана Хмельницкого.

Напоминаем, в 2023 году компания ООО «Годовалов», владеющая брендом «Аптека от склада», получила иск от ПАО «Сбербанк» почти на 200 млн. рублей. В рамках искового заявления у владельцев Андрея Годовалова и Николая Шаврина судебные приставы арестовали имущество. В 2024 году компания была признана банкротом.

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#Экономика#Банкротство#Торги#Аптеки
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