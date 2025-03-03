В Пермском крае продали с торгов 20 аптек обанкротившейся сети

Напоминаем, в 2023 году компания ООО «Годовалов», владеющая брендом «Аптека от склада», получила иск от ПАО «Сбербанк» почти на 200 млн. рублей. В рамках искового заявления у владельцев Андрея Годовалова и Николая Шаврина судебные приставы арестовали имущество. В 2024 году компания была признана банкротом.