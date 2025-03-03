В Пермском крае растет уровень заболеваемости гриппом

Posted 3 марта, 12:20
Published 3 марта, 12:20
Modified 3 марта, 12:22
Updated 3 марта, 12:22
В Пермском крае за прошедшую неделю показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался выше уровня предыдущих семи дней более чем на 15%. Эпидемический порог не превышен, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В связи с этим на дистанционное обучение переведены 157 групп в 91 детсаду, 173 класса в 58 школах и в 28 групп в девяти училищах и колледжах.
Как отмечают специалисты, в регионе преобладают вирусы гриппа A(H1N1). Напомним, ранее в ведомстве, действительно, прогнозировали рост заболеваемости в конце февраля-начале марта. Затем должен пойти спад.
Кроме того, в Пермском крае врачи продолжают фиксировать случаи COVID-19, за последнюю неделю февраля выявлено 136 случаев или 5,2 на 100 тыс. населения. В основном пермяки заражаются вариантом «омикрон».