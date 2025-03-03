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Posted 3 марта, 12:20

Published 3 марта, 12:20

Modified 3 марта, 12:22

Updated 3 марта, 12:22

В Пермском крае растет уровень заболеваемости гриппом

В Пермском крае растет уровень заболеваемости гриппом

3 марта 2025, 12:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Ковид
На удаленку из-за инфекции перешли 173 класса в 58 школах.

В Пермском крае за прошедшую неделю показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался выше уровня предыдущих семи дней более чем на 15%. Эпидемический порог не превышен, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В связи с этим на дистанционное обучение переведены 157 групп в 91 детсаду, 173 класса в 58 школах и в 28 групп в девяти училищах и колледжах.

Как отмечают специалисты, в регионе преобладают вирусы гриппа A(H1N1). Напомним, ранее в ведомстве, действительно, прогнозировали рост заболеваемости в конце февраля-начале марта. Затем должен пойти спад.

Кроме того, в Пермском крае врачи продолжают фиксировать случаи COVID-19, за последнюю неделю февраля выявлено 136 случаев или 5,2 на 100 тыс. населения. В основном пермяки заражаются вариантом «омикрон».

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#Здоровье#Ковид#Грипп
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