В Пермском крае женщина отсудила 100 тыс. рублей за нападение овчарки

Posted 3 марта, 05:49
Published 3 марта, 05:49
Modified 3 марта, 05:51
Updated 3 марта, 05:51
В Усолье немецкая овчарка напала на местную жительницу, которая гуляла с миниатюрной домашней собакой во дворе, сообщает пресс-служба судебных приставов. Женщина попыталась защитить свое животное, взяв на руки. В результате овчарка укусила ее саму. Владелица питомца получила раны, и ей пришлось долго лечиться, принимать антибиотики. Что послужило поводом обратиться в суд о взыскании морального вреда с хозяйки овчарки.
Ответчица попыталась уйти от ответственности. Однако суд постановил взыскать с нее 100 тыс. рублей в пользу пострадавшей.
В установленный срок деньги хозяйка крупного пса так и не выплатила, тогда в дело вмешались березниковские приставы. Полностью взыскать задолженность удалось благодаря аресту ее счетов.