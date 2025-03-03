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Posted 3 марта, 05:49

Published 3 марта, 05:49

Modified 3 марта, 05:51

Updated 3 марта, 05:51

В Пермском крае женщина отсудила 100 тыс. рублей за нападение овчарки

В Пермском крае женщина отсудила 100 тыс. рублей за нападение овчарки

3 марта 2025, 05:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Приставы
Приставы помогли жительнице Усолья получить компенсацию за укус собаки.

В Усолье немецкая овчарка напала на местную жительницу, которая гуляла с миниатюрной домашней собакой во дворе, сообщает пресс-служба судебных приставов. Женщина попыталась защитить свое животное, взяв на руки. В результате овчарка укусила ее саму. Владелица питомца получила раны, и ей пришлось долго лечиться, принимать антибиотики. Что послужило поводом обратиться в суд о взыскании морального вреда с хозяйки овчарки.

Ответчица попыталась уйти от ответственности. Однако суд постановил взыскать с нее 100 тыс. рублей в пользу пострадавшей.

В установленный срок деньги хозяйка крупного пса так и не выплатила, тогда в дело вмешались березниковские приставы. Полностью взыскать задолженность удалось благодаря аресту ее счетов.

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#Суд#Приставы#Собаки
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