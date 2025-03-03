В Пермском крае женщина отсудила 100 тыс. рублей за нападение овчарки

В Усолье немецкая овчарка напала на местную жительницу, которая гуляла с миниатюрной домашней собакой во дворе, сообщает пресс-служба судебных приставов. Женщина попыталась защитить свое животное, взяв на руки. В результате овчарка укусила ее саму. Владелица питомца получила раны, и ей пришлось долго лечиться, принимать антибиотики. Что послужило поводом обратиться в суд о взыскании морального вреда с хозяйки овчарки.