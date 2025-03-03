В пермской школе искусств отремонтируют укрытие в подвале

Posted 3 марта, 05:24
Published 3 марта, 05:24
Modified 3 марта, 05:26
Updated 3 марта, 05:26
Детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского планирует ремонт укрытия в школьном подвале, сообщает «Рифей». На сайте госзакупок появился тендер на проведение работ на 1,6 млн. рублей.
Обустроят усиленные сталью дверные проемы, противопожарный люк, автоматизированную систему вентиляции. В смете проекта указано, что исполнители должны наладить отопление, сети связи и электричество. Заявки от подрядчиков будут приниматься до 7 марта.
Ранее неоднократно сообщалось, что власти Прикамья отказываются от содержания практически сотни бомбоубежищ.