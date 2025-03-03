properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 05:24

Published 3 марта, 05:24

Modified 3 марта, 05:26

Updated 3 марта, 05:26

В пермской школе искусств отремонтируют укрытие в подвале

В пермской школе искусств отремонтируют укрытие в подвале

3 марта 2025, 05:24
Фото: Kandinsky.
Сюжет
Бомбоубежище
Опубликован конкурс на проведение работ на сайте госзакупок.

Детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского планирует ремонт укрытия в школьном подвале, сообщает «Рифей». На сайте госзакупок появился тендер на проведение работ на 1,6 млн. рублей.

Обустроят усиленные сталью дверные проемы, противопожарный люк, автоматизированную систему вентиляции. В смете проекта указано, что исполнители должны наладить отопление, сети связи и электричество. Заявки от подрядчиков будут приниматься до 7 марта.

Ранее неоднократно сообщалось, что власти Прикамья отказываются от содержания практически сотни бомбоубежищ.

Читайте также:
Администрация Соликамска не смогла оспорить передачу бомбоубежищ городуВласти Березников отказываются от 83 бомбоубежищПермские власти не хотят отвечать за 17 бомбоубежищ, которые им отдают
#Росимущество#Бомбоубежище#Муниципалитеты#Бомбоубежища
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика