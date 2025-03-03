В Прикамье прямо из скважины украли 7 тонн нефти

Posted 3 марта, 09:59
Published 3 марта, 09:59
Modified 3 марта, 10:01
Updated 3 марта, 10:01
Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража) в отношении лиц, которые похитили не менее 7 тонн нефти, сообщает телеграм-канал Ирины Волк со ссылкой на МВД края.
Преступники похищали нефтесодержащую жидкость прямо из скважины крупной нефтяной компании, перевозили на базу хранения. Сырье планировалось переработать и впоследствии реализовать.
Правоохранители провели обыски на месте хранения, изъяли документы, оборудования для связи и транспорт. Фигуранты дела заключены под стражу. В текущий момент устанавливаются все участники и эпизоды правонарушения.