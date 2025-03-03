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Posted 3 марта, 09:59

Published 3 марта, 09:59

Modified 3 марта, 10:01

Updated 3 марта, 10:01

В Прикамье прямо из скважины украли 7 тонн нефти

В Прикамье прямо из скважины украли 7 тонн нефти

3 марта 2025, 09:59
Фото: Изображение Midjourney.

В Прикамье прямо из скважины украли 7 тонн нефти

Схему хищения выявили сотрудники краевого МВД.

Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража) в отношении лиц, которые похитили не менее 7 тонн нефти, сообщает телеграм-канал Ирины Волк со ссылкой на МВД края.

Преступники похищали нефтесодержащую жидкость прямо из скважины крупной нефтяной компании, перевозили на базу хранения. Сырье планировалось переработать и впоследствии реализовать.

Правоохранители провели обыски на месте хранения, изъяли документы, оборудования для связи и транспорт. Фигуранты дела заключены под стражу. В текущий момент устанавливаются все участники и эпизоды правонарушения.

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#Происшествия#Общество#Нефть#Кража
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