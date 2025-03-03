Юмор поняли далеко не все. Директор пермской галереи о роли моркови в искусстве

Posted 3 марта, 07:03
Published 3 марта, 07:03
Modified 3 марта, 07:06
Updated 3 марта, 07:06
Пермский оммаж на тему известного «Комедианта» Маурицио Каттелана, «Снеговик» Анатолия Саклакова, принес галерее «Пермский период» в 27,5 раз меньше денег, чем проданный на аукционе Sotheby's банан. Как рассказал журналисту Properm.ru сам директор галереи, с момента объявления аукциона на морковь на скотче удалось собрать 20 тыс. рублей (против 6,24 млн долларов). Пермская частная галерея собирала эти средства на освежающий ремонт к своему пятилетию.
Никто особо на финансовую помощь и не рассчитывал, поясняет Саклаков. «А чтобы это не выглядело скучным попрошайничеством, включили элемент юмора с морковкой. Результат неоднозначный: собрали 20 тыс. рублей, из которых самый большой транш 5 тыс. рублей, плательщики — друзья галереи и приверженцы того искусства, которое экспонируется», — рассказал директор «Пермского периода».
Кроме этого, галеристы получили в ответ на «морковку» хорошую порцию хайпа. Юмор поняли далеко не все — в отзывах было много хамского негатива, причем от тех людей и ботов, которые в галерее ни разу и не были, да и вообще вряд ли интересуются искусством, а только коллекционируют хайпы.
Ремонт в галерее был сделан, уточнил Саклаков, и обошелся в сумму около 260 тыс. рублей.