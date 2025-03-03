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Posted 3 марта, 07:03

Published 3 марта, 07:03

Modified 3 марта, 07:06

Updated 3 марта, 07:06

Юмор поняли далеко не все. Директор пермской галереи о роли моркови в искусстве

Юмор поняли далеко не все. Директор пермской галереи о роли моркови в искусстве

3 марта 2025, 07:03
Фото: ВК галереи «Пермский период».
Акция «Снеговик» принесла частной галерее «Пермский период» 20 тысяч рублей.

Пермский оммаж на тему известного «Комедианта» Маурицио Каттелана, «Снеговик» Анатолия Саклакова, принес галерее «Пермский период» в 27,5 раз меньше денег, чем проданный на аукционе Sotheby's банан. Как рассказал журналисту Properm.ru сам директор галереи, с момента объявления аукциона на морковь на скотче удалось собрать 20 тыс. рублей (против 6,24 млн долларов). Пермская частная галерея собирала эти средства на освежающий ремонт к своему пятилетию.

Никто особо на финансовую помощь и не рассчитывал, поясняет Саклаков. «А чтобы это не выглядело скучным попрошайничеством, включили элемент юмора с морковкой. Результат неоднозначный: собрали 20 тыс. рублей, из которых самый большой транш 5 тыс. рублей, плательщики — друзья галереи и приверженцы того искусства, которое экспонируется», — рассказал директор «Пермского периода».

Кроме этого, галеристы получили в ответ на «морковку» хорошую порцию хайпа. Юмор поняли далеко не все — в отзывах было много хамского негатива, причем от тех людей и ботов, которые в галерее ни разу и не были, да и вообще вряд ли интересуются искусством, а только коллекционируют хайпы.

Ремонт в галерее был сделан, уточнил Саклаков, и обошелся в сумму около 260 тыс. рублей.

Наш ответ Sotheby's. Галерея «Пермский период» выставила на аукцион морковь на скотче
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#Общество#Пермь#Культура
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