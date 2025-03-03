Юмор поняли далеко не все. Директор пермской галереи о роли моркови в искусстве

Кроме этого, галеристы получили в ответ на «морковку» хорошую порцию хайпа. Юмор поняли далеко не все — в отзывах было много хамского негатива, причем от тех людей и ботов, которые в галерее ни разу и не были, да и вообще вряд ли интересуются искусством, а только коллекционируют хайпы.