Юра Борисов остался без Оскара

Напомним, в прошлом году в Перми снимали сериал «Урок», где Юра Борисов исполнил главную роль. По сюжету его герой — Антон — был успешным музыкантом, но когда в аварии погибла его девушка Лиза, он провел год в наркологической клинике, после чего вернулся в родной город. Там у него остался лишь старший брат Константин. Он предложил Антону помощь и работу — стать учителем в школе и вникать в проблемы подростков.