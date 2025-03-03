Юра Борисов остался без Оскара

Posted 3 марта, 03:00
Published 3 марта, 03:00
Modified 3 марта, 03:02
Updated 3 марта, 03:02
2 марта в США стартовала церемония вручения Оскара. Российский актер Юра Борисов был номинирован на «Лучшую роль мужского плана», но награду в этой номинации получил Киран Калкин.
Юра Борисов претендовал на статуэтку за роль в фильме «Анора», где он сыграл охранника Игоря. Однако награда в этой категории была присуждена Кирану Калкину за его работу в фильме «Настоящая боль». Однако российский актер получил похвалу от Роберта Дауни-младшего. «Юра Борисов, у тебя большое будущее!» — сказал американец своему коллеге.
Напомним, в прошлом году в Перми снимали сериал «Урок», где Юра Борисов исполнил главную роль. По сюжету его герой — Антон — был успешным музыкантом, но когда в аварии погибла его девушка Лиза, он провел год в наркологической клинике, после чего вернулся в родной город. Там у него остался лишь старший брат Константин. Он предложил Антону помощь и работу — стать учителем в школе и вникать в проблемы подростков.