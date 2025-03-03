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Posted 3 марта, 03:00

Published 3 марта, 03:00

Modified 3 марта, 03:02

Updated 3 марта, 03:02

Юра Борисов остался без Оскара

Юра Борисов остался без Оскара

3 марта 2025, 03:00
Фото: кадр из фильма «Анора».
Его номинировали на «Лучшую мужскую роль второго плана».

2 марта в США стартовала церемония вручения Оскара. Российский актер Юра Борисов был номинирован на «Лучшую роль мужского плана», но награду в этой номинации получил Киран Калкин.

Юра Борисов претендовал на статуэтку за роль в фильме «Анора», где он сыграл охранника Игоря. Однако награда в этой категории была присуждена Кирану Калкину за его работу в фильме «Настоящая боль». Однако российский актер получил похвалу от Роберта Дауни-младшего. «Юра Борисов, у тебя большое будущее!» — сказал американец своему коллеге.

Напомним, в прошлом году в Перми снимали сериал «Урок», где Юра Борисов исполнил главную роль. По сюжету его герой — Антон — был успешным музыкантом, но когда в аварии погибла его девушка Лиза, он провел год в наркологической клинике, после чего вернулся в родной город. Там у него остался лишь старший брат Константин. Он предложил Антону помощь и работу — стать учителем в школе и вникать в проблемы подростков.

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#Кино#Оскар#Фильм#Юра Борисов
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