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Posted 3 марта, 06:07

Published 3 марта, 06:07

Modified 3 марта, 06:59

Updated 3 марта, 06:59

В 11 ДТП в Перми за неделю пострадали 11 человек, один человек погиб

За неделю в Перми в результате ДТП 11 человек получили травмы, а один — погиб

3 марта 2025, 06:07
Фото: properm.ru.

В 11 ДТП в Перми за неделю пострадали 11 человек, один человек погиб

Остановлено 23 водителя с признаками опьянения.

С 24 февраля по 2 марта в Перми зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб. Об этом сообщают в Госавтоинспекции.

Всего за прошедшую неделю сотрудниками службы пресечено 1623 правонарушения. В частности, выявлено 23 водителя, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. Восемь из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, 11 человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования и четыре человека сели за руль с признаками опьянения повторно.

Кроме того:

  • 25 водителей управляли транспортным средством без водительского удостоверения;
  • 9 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения;
  • 31 нарушение правил перевозки детей;
  • 109 случаев непредоставления преимущества пешеходам;
  • 100 нарушений ПДД пешеходами.

Вечером 1 марта в Ленинском районе Перми произошло смертельное ДТП. Около 21:14 на ул. Спешилова 33-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил пешехода, сообщают в Госавтоинспекции.

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#Пермь#Госавтоинспекция
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