За неделю в Перми в результате ДТП 11 человек получили травмы, а один — погиб

Posted 3 марта, 06:07
Published 3 марта, 06:07
Modified 3 марта, 06:59
Updated 3 марта, 06:59
С 24 февраля по 2 марта в Перми зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб. Об этом сообщают в Госавтоинспекции.
Всего за прошедшую неделю сотрудниками службы пресечено 1623 правонарушения. В частности, выявлено 23 водителя, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. Восемь из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, 11 человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования и четыре человека сели за руль с признаками опьянения повторно.
Кроме того:
Вечером 1 марта в Ленинском районе Перми произошло смертельное ДТП. Около 21:14 на ул. Спешилова 33-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил пешехода, сообщают в Госавтоинспекции.