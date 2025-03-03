За неделю в Перми в результате ДТП 11 человек получили травмы, а один — погиб

Всего за прошедшую неделю сотрудниками службы пресечено 1623 правонарушения. В частности, выявлено 23 водителя, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. Восемь из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, 11 человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования и четыре человека сели за руль с признаками опьянения повторно.