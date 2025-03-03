Женский взгляд: подкасты для женщин Прикамья к 8 Марта

Иммерсивное путешествие в жизнь тех, кто нередко оставался в тени, но играл ключевую роль в становлении известных людей. Каждая серия — отдельная история, посвящённая одной музе великого человека и их взаимоотношениям. До самого последнего момента имя героини не будет раскрыто, чтобы слушатель мог увидеть мир их глазами и ощутить, что они чувствовали.