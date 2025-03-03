properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 08:50

Published 3 марта, 08:50

Modified 3 марта, 08:51

Updated 3 марта, 08:51

Женский взгляд: подкасты для женщин Прикамья к 8 Марта

Женский взгляд: подкасты для женщин Прикамья к 8 Марта

3 марта 2025, 08:50
Фото: Изображение Midjourney.
В преддверии Международного женского дня книжный сервис Строки от экосистемы МТС собрала подборку: О книгах, карьере, родительстве, правах, психологии и не только.

«Девчонки умнее стариков»

Очень разные книжные обозревательницы обсуждают новинки русской прозы и лучшие переводные романы нового сезона премии «Ясная Поляна», регулярно критикуют выбор жюри и патриархат в целом. В каждом эпизоде разговор о двух книгах: одна попала в короткий список, другая нет. Про что эти книги, куда смотрит жюри и почему девчонки не всегда с этим согласны.

«Музы»

Иммерсивное путешествие в жизнь тех, кто нередко оставался в тени, но играл ключевую роль в становлении известных людей. Каждая серия — отдельная история, посвящённая одной музе великого человека и их взаимоотношениям. До самого последнего момента имя героини не будет раскрыто, чтобы слушатель мог увидеть мир их глазами и ощутить, что они чувствовали.

«Пищевая ценность»

В этом подкасте ведущая Маша Богданова собрала истории людей, которые отчаянно пытались изменить своё тело, чтобы изменить свою жизнь. Что приводит их к такому выбору? И выбор ли это на самом деле?

Она разговаривает с врачами, психологами, родителями детей с рпп, создателями пабликов про похудение, чтобы узнать, как расстройство пищевого поведения превращается в новую эпидемию.

«Заварили бизнес»

Подкаст о том, каково на самом деле делать бизнес в России. В первых двух сезонах Саша Волкова рассказывала о том, как строит свой первый бизнес — кофейню в Москве. А теперь в подкасте звучат истории предпринимателей из разных уголков страны.

«Никакого правильно»

Депрессивный стендап о ментальном здоровье, родительстве и правах женщин. Ксения Красильникова и Маша Карнович-Валуа разговаривают о том, что каждый и каждая имеет право на сложные чувства, на поиск способов обходиться с ними, а ещё на личные убеждения и свободу.

«Со всеми всё окей»

Профессиональные коучи Ирина Оганесян и Полина Перушева в своём подкасте дают импульс к развитию, поддержку на пути перемен и учат задавать себе правильные вопросы, которые помогут в карьере и в жизни.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика