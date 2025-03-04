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Posted 4 марта, 14:26

Published 4 марта, 14:26

Modified 4 марта, 14:26

Updated 4 марта, 14:26

Ефимов: 5,5 километра съездов на МКАД реконструируют на востоке Москвы

Ефимов: 5,5 километра съездов на МКАД реконструируют на востоке Москвы

4 марта 2025, 14:26
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Власти Москвы намерены провести масштабные работы по обновлению участка Московской кольцевой автодороги (МКАД), расположенного в восточной части города, от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительство Владимир Ефимов.

Как информирует mos.ru, проект реконструкции подразумевает обновление съездов, полос разгона и заездных карманов, а также боковых проездов в зоне пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.

По словам Ефимова, общая протяженность реконструируемых дорог составит 5,5 километра. В частности, будет построен боковой проезд вдоль внешней стороны МКАД (1 — 3-й км), а также обновлены существующие и построены новые съезды. На данный момент ведутся подготовительные работы, а завершение строительства запланировано на август 2026 года.

Реконструкция затронет несколько районов Москвы, включая Ивановское, Вешняки, Новокосино, Косино-Ухтомский, а также подмосковный Реутов. Реализация данного проекта существенно улучшит транспортную доступность указанных территорий.

Согласно плану, будет построен съезд с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, организован удобный въезд-выезд с кольцевой автодороги на улицу Сталеваров. Кроме того, запланировано соединение и реконструкция улиц Косинской и Реутовской. В Реутове будет реконструирован съезд с МКАД на улицу Победы, где для оптимизации движения организуют круговую развязку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал значительные успехи в развитии столичной транспортной инфраструктуры. По его словам, в 2024 году было построено 100 км дорог, возведено 25 искусственных сооружений, а также 15 новых пешеходных переходов.

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