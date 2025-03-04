Ефимов: 5,5 километра съездов на МКАД реконструируют на востоке Москвы

Согласно плану, будет построен съезд с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, организован удобный въезд-выезд с кольцевой автодороги на улицу Сталеваров. Кроме того, запланировано соединение и реконструкция улиц Косинской и Реутовской. В Реутове будет реконструирован съезд с МКАД на улицу Победы, где для оптимизации движения организуют круговую развязку.