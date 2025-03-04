Ефимов: 5,5 километра съездов на МКАД реконструируют на востоке Москвы

Posted 4 марта, 14:26
Published 4 марта, 14:26
Modified 4 марта, 14:26
Updated 4 марта, 14:26
Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительство Владимир Ефимов.
Как информирует mos.ru, проект реконструкции подразумевает обновление съездов, полос разгона и заездных карманов, а также боковых проездов в зоне пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.
По словам Ефимова, общая протяженность реконструируемых дорог составит 5,5 километра. В частности, будет построен боковой проезд вдоль внешней стороны МКАД (1 — 3-й км), а также обновлены существующие и построены новые съезды. На данный момент ведутся подготовительные работы, а завершение строительства запланировано на август 2026 года.
Реконструкция затронет несколько районов Москвы, включая Ивановское, Вешняки, Новокосино, Косино-Ухтомский, а также подмосковный Реутов. Реализация данного проекта существенно улучшит транспортную доступность указанных территорий.
Согласно плану, будет построен съезд с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, организован удобный въезд-выезд с кольцевой автодороги на улицу Сталеваров. Кроме того, запланировано соединение и реконструкция улиц Косинской и Реутовской. В Реутове будет реконструирован съезд с МКАД на улицу Победы, где для оптимизации движения организуют круговую развязку.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал значительные успехи в развитии столичной транспортной инфраструктуры. По его словам, в 2024 году было построено 100 км дорог, возведено 25 искусственных сооружений, а также 15 новых пешеходных переходов.