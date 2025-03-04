Филиал «ПМУ» — среди призеров III зимней Спартакиады предприятий города Перми

Posted 4 марта, 11:08
Published 4 марта, 11:08
Modified 4 марта, 11:10
Updated 4 марта, 11:10
Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ завоевали два первых места в командных зачетах по лыжным гонкам и шахматам, а также третье место в перетягивании каната в категории свыше 720 кг. Сотрудники предприятия также выступили и в других дисциплинах: конькобежном спорте и настольном теннисе. В общекомандном зачете „ПМУ“ занял седьмое место, набрав 35 баллов за три дня соревнований.
Михаил Шафранов, инструктор по спорту филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
С каждым годом уровень участников спартакиады становится выше. Наши спортсмены не отстают, постоянно работая над собой. На этих соревнованиях мы выступили достойно, но есть куда стремиться. Уже сейчас мы начинаем готовиться к летней спартакиаде трудящихся Пермского края, чтобы показать достойные результаты.
III зимняя Спартакиада предприятий Перми была организована при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города. Ее цель — повышение внимания работодателей к созданию условий для занятий спортом в трудовых коллективах.
В филиале «ПМУ» уделяется большое внимание созданию условий для здорового образа жизни сотрудников. В течение всего года среди подразделений проходят соревнования по 16 видам спорта в рамках заводской спартакиады. Для желающих организуются бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу. Сотрудники активно посещают беговые и лыжные тренировки Уралхим Run Factory и Уралхим Ski Factory. В результате филиал «ПМУ» успешно выступает на корпоративных, региональных и всероссийских соревнованиях трудящихся.