Филиал «ПМУ» — среди призеров III зимней Спартакиады предприятий города Перми

Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ завоевали два первых места в командных зачетах по лыжным гонкам и шахматам, а также третье место в перетягивании каната в категории свыше 720 кг. Сотрудники предприятия также выступили и в других дисциплинах: конькобежном спорте и настольном теннисе. В общекомандном зачете „ПМУ“ занял седьмое место, набрав 35 баллов за три дня соревнований.