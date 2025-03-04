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Posted 4 марта, 10:50

Published 4 марта, 10:50

Modified 4 марта, 10:52

Updated 4 марта, 10:52

Группа «Уралхим» стала второй на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале

Группа «Уралхим» стала второй на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале

4 марта 2025, 10:50
Фото: ПАО «Уралкалий».
Событие объединило более 2000 участников. Команда продемонстрировала отличные результаты в множестве дисциплин.

Сборная Группы «Уралхим», куда вошли 146 сотрудников филиалов «ПМУ», «Азота», «КЧХК», «ОЦО», «УралАйТеха» и ПАО «Уралкалий» заняла второе место в общекомандном зачете на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале. Мероприятие прошло с 27 февраля по 2 марта в Перми на ведущих спортивных площадках города.

Спортсмены «Уралхима» показали высокие результаты в плавании, лыжных гонках, армрестлинге, гиревом спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, функциональном многоборье, дартсе, а также в командных видах спорта: волейболе, баскетболе и хоккее. В индивидуальных дисциплинах команда завоевала 13 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. В командных соревнованиях сборная получила 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Кроме того, «Уралхим» был отмечен как самая многочисленная команда на фестивале.

Фото: ПАО «Уралкалий»

Всего в мероприятии приняли участие около 100 компаний со всей России, более 2 000 человек выступили в 27 индивидуальных и командных дисциплинах, включая хоккей, лыжные гонки, плавание, футбол 6×6, баскетбол, волейбол, настольный теннис и в других видах спорта.

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