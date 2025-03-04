Группа «Уралхим» стала второй на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале

Спортсмены «Уралхима» показали высокие результаты в плавании, лыжных гонках, армрестлинге, гиревом спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, функциональном многоборье, дартсе, а также в командных видах спорта: волейболе, баскетболе и хоккее. В индивидуальных дисциплинах команда завоевала 13 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. В командных соревнованиях сборная получила 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Кроме того, «Уралхим» был отмечен как самая многочисленная команда на фестивале.