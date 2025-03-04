Худеем к лету! Собрали для вас советы трех специалистов

Опрошенные Properm.ru специалисты отмечают, что слово «худеть» не используют, им больше нравится термин «нормализовать вес». Если человек долгое время пребывает в избыточном весе, то происходит стойкая адаптация к нему, но при этом запускаются опасные для здоровья механизмы, которые стремительно приводят к стойким нарушениям. И чем дольше продолжается этот процесс, тем необратимее эти нарушения.

У спортсменов, танцоров, моделей свои требования к весу. Но это другая история. Снижать вес при индексе массы тела ниже 18,5 нельзя. Тому, у кого есть это желание, надо обратиться к психологу.