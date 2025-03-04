Кормовой карбамид «ПМУ» получил сертификат FAMI-QS

Posted 4 марта, 07:58
Published 4 марта, 07:58
Modified 4 марта, 07:59
Updated 4 марта, 07:59
«Уралхим» разработал и внедрил систему менеджмента качества, гарантирующую безопасность, качество и использование лучших мировых практик в области производства кормовых ингредиентов. Сертификат FAMI-QS, выданный международным органом, подтверждает, что предприятие реализует и поддерживает надлежащую производственную практику (GMP).
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
Сертификация кормового продукта — это новый для нас этап в привычном процессе. Предприятие ежегодно проходит аудит интегрированной системы менеджмента на соответствие самым высоким международным стандартам качества, экологии и профессионального здоровья. Теперь сертификат FAMI-QS дополнительно подтверждает зарубежным потребителям высокое качество и безопасность кормового карбамида «ПМУ».
Кормовой карбамид — это добавка к рациону жвачных животных для восполнения дефицита азота. Повышает рост, развитие и продуктивность крупного рогатого скота и овец. По обобщенным данным мировой практики в расчете на 1 кг карбамида можно получать дополнительно около 10 кг молока при кормлении дойных коров, 2 кг прироста при выращивании и откорме крупного рогатого скота, 1,5 кг прироста при выращивании овец и 120 г мытой шерсти. При этом затраты кормов на единицу продукции снижаются на 10-15%.