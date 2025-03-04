Кормовой карбамид «ПМУ» получил сертификат FAMI-QS

Кормовой карбамид — это добавка к рациону жвачных животных для восполнения дефицита азота. Повышает рост, развитие и продуктивность крупного рогатого скота и овец. По обобщенным данным мировой практики в расчете на 1 кг карбамида можно получать дополнительно около 10 кг молока при кормлении дойных коров, 2 кг прироста при выращивании и откорме крупного рогатого скота, 1,5 кг прироста при выращивании овец и 120 г мытой шерсти. При этом затраты кормов на единицу продукции снижаются на 10-15%.