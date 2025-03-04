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Posted 4 марта, 12:13

Published 4 марта, 12:13

Modified 4 марта, 12:53

Updated 4 марта, 12:53

Предприятие Пермского края планирует поставлять в США редкоземельные металлы

Предприятие Пермского края планирует поставлять в США редкоземельные металлы

4 марта 2025, 12:13
Фото: 1MI.
Соликамский магниевый завод будет экспортировать продукцию в Штаты.

Соликамский магниевый завод будет экспортировать продукцию в США, заявил Газете.Ru его генеральный директор и председатель российской Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов.

На территории предприятия запустят новые цеха по производству редкоземельных металлов. В проект инвестируют порядка 7 млрд рублей. Как сообщается на сайте завода, проекту строительства разделительного производства на ОАО «СМЗ» присвоен статус «Приоритетный инвестиционный проект Пермского края».

Ранее специалисты «Росатома» разработали технологию разделения группового концентрата для выделения из него редкоземельных металлов, так называемой, «магнитной группы». Постоянные магниты используются в ветроэнергетике, электродвижении, производстве беспилотных аппаратов.

«Магниевый завод производит 75% российского магния и широкий спектр редкометальной продукции — тантал, ниобий, титан, концентрат РЗЭ. Новый разделительный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, это позволит расширить спектр поставок. Планируется выпуск неодима, празеодима, лантана, церия и концентрата среднетяжелой группы (самарий, гадолиний, европий)», — сообщил Димухамедов.

Завод планирует каждый год выпускать более 2 тыс. тонн. Напомним, накануне об интересе к российским редкоземельным металлам рассказал глава Белого дома Дональд Трамп.

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#Экономика#Соликамск#Производство
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