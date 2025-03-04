Пермский школьник пожаловался Екатерине Мизулиной на таракана в котлете из столовой

Posted 4 марта, 04:43
Published 4 марта, 04:43
Modified 4 марта, 04:46
Updated 4 марта, 04:46
Ученик школы № 76 из Перми пожаловался на качество питания. Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета», опубликовала фото и сообщение о происшествии.
Жалоба поступила Екатерине Мизулиной, главе «Лиги безопасного интернета», которая активно собирает обращения о нарушениях в школьном питании.
«Юный добровольный помощник Роспотребнадзора», как называет его Мизулина, прислал фото, на котором видно нечто похожее на «насекомое на котлете». Ученик также отметил, что еда в столовой и без того оставляет желать лучшего.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале начала публикации о качестве школьного питания в конце февраля. Из Перми главе Лиги написали школьники гимназии №5. Дети нашли в котлетах нитки и пожаловались на качество продуктов в школьной столовой.