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Posted 4 марта, 04:43

Published 4 марта, 04:43

Modified 4 марта, 04:46

Updated 4 марта, 04:46

Школьник из школы №76 Перми пожаловался Мизулиной на таракана в котлете

Пермский школьник пожаловался Екатерине Мизулиной на таракана в котлете из столовой

4 марта 2025, 04:43
Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной.

Школьник из школы №76 Перми пожаловался Мизулиной на таракана в котлете

Екатерина Мизулина продолжает публиковать подборки присланных ей проблем из сферы школьного питания.

Ученик школы № 76 из Перми пожаловался на качество питания. Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета», опубликовала фото и сообщение о происшествии.

Жалоба поступила Екатерине Мизулиной, главе «Лиги безопасного интернета», которая активно собирает обращения о нарушениях в школьном питании.

«Юный добровольный помощник Роспотребнадзора», как называет его Мизулина, прислал фото, на котором видно нечто похожее на «насекомое на котлете». Ученик также отметил, что еда в столовой и без того оставляет желать лучшего.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале начала публикации о качестве школьного питания в конце февраля. Из Перми главе Лиги написали школьники гимназии №5. Дети нашли в котлетах нитки и пожаловались на качество продуктов в школьной столовой.

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#Пермь#Образование#Общественное питание#Детское питание#Питание
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