Пермский владелец танкера, потерпевшего крушение в Черном море, заплатил штраф

Posted 4 марта, 06:27
Published 4 марта, 06:27
Modified 4 марта, 06:29
Updated 4 марта, 06:29
Судовладелец танкера «Волгонефть-212», устроившего экологическое бедствие в Керченском проливе, выплатил штраф за нарушение правил охраны труда, сообщает трудовая инспекция в Пермском крае.
Ведомство напоминает, в ходе расследования ЧП с судном были выявлены нарушения законодательства. Экипажу корабля не провели инструктаж по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим.
Напомним, транспортную компанию привлекли к административной ответственности еще в декабре прошлого года сразу после крушения. Минтруд, крайсовпроф, страховой фонд утвердили акт «о несчастном случае на производстве» после гибели моряка «Кама-Шиппинг».
Сейчас в арбитражном суде Краснодарского края рассматривается несколько дел, связанных с крушением танкера и разливом нефти. «Кама Шиппинг» уже дважды оштрафовано по требованию транспортной прокуратуры на 30 тыс. рублей.
Суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. Они перевозили около 9 тыс. т мазута, значительная часть опасного груза вылилась в море.