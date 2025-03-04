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Posted 4 марта, 06:27

Published 4 марта, 06:27

Modified 4 марта, 06:29

Updated 4 марта, 06:29

Пермский владелец танкера, потерпевшего крушение в Черном море, заплатил штраф

Пермский владелец танкера, потерпевшего крушение в Черном море, заплатил штраф

4 марта 2025, 06:27
Фото: ЧП Крым.
Компания «Кама Шиппинг» нарушила трудовые права сотрудников.

Судовладелец танкера «Волгонефть-212», устроившего экологическое бедствие в Керченском проливе, выплатил штраф за нарушение правил охраны труда, сообщает трудовая инспекция в Пермском крае.

Ведомство напоминает, в ходе расследования ЧП с судном были выявлены нарушения законодательства. Экипажу корабля не провели инструктаж по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим.

Напомним, транспортную компанию привлекли к административной ответственности еще в декабре прошлого года сразу после крушения. Минтруд, крайсовпроф, страховой фонд утвердили акт «о несчастном случае на производстве» после гибели моряка «Кама-Шиппинг».

Сейчас в арбитражном суде Краснодарского края рассматривается несколько дел, связанных с крушением танкера и разливом нефти. «Кама Шиппинг» уже дважды оштрафовано по требованию транспортной прокуратуры на 30 тыс. рублей.

Суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. Они перевозили около 9 тыс. т мазута, значительная часть опасного груза вылилась в море.

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#Суд#Закон#Труд
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