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Posted 4 марта, 13:46

Published 4 марта, 13:46

Modified 4 марта, 13:49

Updated 4 марта, 13:49

Пермскую телебашню подсветят в честь Международного женского дня

Пермскую телебашню вновь подсветят на неделе

4 марта 2025, 13:46

Пермскую телебашню подсветят в честь Международного женского дня

Сюжет
Праздник
С 19:00 до 24:00 8 марта жители и гости города смогут увидеть праздничную подсветку с символами весны и женственности.

Филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» подготовил подарок к 8 Марта — архитектурно-художественную подсветку телебашни на улице Крупской. Световое представление, посвященное Международному женскому дню, будет работать с 19:00 до 24:00.

Подсветка воплотит символы весны, красоты и женственности, используя динамические эффекты и оттенки всего цветового спектра. При благоприятных погодных условиях яркую иллюминацию самой высокой телебашни Перми можно будет увидеть из разных точек города.

В новогодние и рождественские праздники пермяков и гостей города также поздравляли, включив архитектурно-художественную подсветку телебашни на ул. Крупской.

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