Пермскую телебашню вновь подсветят на неделе

Posted 4 марта, 13:46
Published 4 марта, 13:46
Modified 4 марта, 13:49
Updated 4 марта, 13:49
Филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» подготовил подарок к 8 Марта — архитектурно-художественную подсветку телебашни на улице Крупской. Световое представление, посвященное Международному женскому дню, будет работать с 19:00 до 24:00.
Подсветка воплотит символы весны, красоты и женственности, используя динамические эффекты и оттенки всего цветового спектра. При благоприятных погодных условиях яркую иллюминацию самой высокой телебашни Перми можно будет увидеть из разных точек города.
В новогодние и рождественские праздники пермяков и гостей города также поздравляли, включив архитектурно-художественную подсветку телебашни на ул. Крупской.