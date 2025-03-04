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Posted 4 марта, 09:51

Published 4 марта, 09:51

Modified 4 марта, 10:34

Updated 4 марта, 10:34

Пермяк производил в гараже подпольную водку

Пермяк производил в гараже подпольную водку

4 марта 2025, 09:51
Фото: Скриншот видео МВД.

Пермяк производил в гараже подпольную водку

МВД Прикамья проводит проверку.

В Дзержинском районе Перми мужчина 57 лет наладил кустарное производство водки, сообщает краевое МВД в своем телеграм-канале. В качестве лаборатории он использовал свой гараж.

Предприимчивый пермяк смешивал в бутылях спирт и воду, имел также специальные фильтры. Готовую продукцию он разливал по пятилитровым канистрам. По версии следствия, произведенная водка предназначалась для знакомых мужчины.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли 160 л спирта и оборудование, которые отправлены на экспертизу. По данному факту в настоящий момент проводится проверка.

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#Происшествия#Пермь#Алкоголь#Водка#Нелегальный алкоголь
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