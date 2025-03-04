Пермяк производил в гараже подпольную водку

Posted 4 марта, 09:51
Published 4 марта, 09:51
Modified 4 марта, 10:34
Updated 4 марта, 10:34
В Дзержинском районе Перми мужчина 57 лет наладил кустарное производство водки, сообщает краевое МВД в своем телеграм-канале. В качестве лаборатории он использовал свой гараж.
Предприимчивый пермяк смешивал в бутылях спирт и воду, имел также специальные фильтры. Готовую продукцию он разливал по пятилитровым канистрам. По версии следствия, произведенная водка предназначалась для знакомых мужчины.
Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли 160 л спирта и оборудование, которые отправлены на экспертизу. По данному факту в настоящий момент проводится проверка.