Пермякам расскажут о рецептах русской парфюмерии

Posted 4 марта, 08:12
Published 4 марта, 08:12
Modified 4 марта, 09:03
Updated 4 марта, 09:03
27 марта в Перми в музее «Аптекарскиий двор» пройдет лекция — экскурсия о химии любви. Как сообщили порталу Properm.ru ее организаторы, гостям расскажут историю возникновения старейшей городской аптеки, что такое аптечный клад, как раньше создавали косметические средства и ароматы.
«Посетители узнают, как фиалка стала символом любви древних греков, французских королев и русской аристократии и сколько тонн ее лепестков необходимо собрать, чтобы получить фунт фиалкового масла», — говорится на странице сообщества «Лекторий Достоевский».
Мероприятие проведет экскурсовод музея Юлия Корнейчук. Возрастное ограничение 6+