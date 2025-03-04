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Posted 4 марта, 08:12

Published 4 марта, 08:12

Modified 4 марта, 09:03

Updated 4 марта, 09:03

Пермякам расскажут о рецептах русской парфюмерии

Пермякам расскажут о рецептах русской парфюмерии

4 марта 2025, 08:12
Фото: группа «Аптекарскиий двор» во ВК.
В Перми пройдет лекция «Про аптеку, про фиалку, про весну и про любовь…»

27 марта в Перми в музее «Аптекарскиий двор» пройдет лекция — экскурсия о химии любви. Как сообщили порталу Properm.ru ее организаторы, гостям расскажут историю возникновения старейшей городской аптеки, что такое аптечный клад, как раньше создавали косметические средства и ароматы.

«Посетители узнают, как фиалка стала символом любви древних греков, французских королев и русской аристократии и сколько тонн ее лепестков необходимо собрать, чтобы получить фунт фиалкового масла», — говорится на странице сообщества «Лекторий Достоевский».

Мероприятие проведет экскурсовод музея Юлия Корнейчук. Возрастное ограничение 6+

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#Аптека#Музеи#Парфюмерия
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