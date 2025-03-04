Пермякам расскажут о рецептах русской парфюмерии

27 марта в Перми в музее «Аптекарскиий двор» пройдет лекция — экскурсия о химии любви. Как сообщили порталу Properm.ru ее организаторы, гостям расскажут историю возникновения старейшей городской аптеки, что такое аптечный клад, как раньше создавали косметические средства и ароматы.