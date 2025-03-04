Подозреваемой в поджоге банкомата в Перми выберут меру пресечения

Сегодня, 4 марта, в Свердловском районном суде выберут меру пресечения подозреваемой в поджоге банкомата в Перми. Как стало известно Properm.ru, материалы в отношении Екатерины Бараковой рассмотрит судья Татьяна Хаснуллина в 14:30. Бараковой вменяют поджог с причинением материального ущерба не менее 250 тыс. рублей.