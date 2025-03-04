Подозреваемой в поджоге банкомата в Перми выберут меру пресечения

Posted 4 марта, 06:49
Published 4 марта, 06:49
Modified 4 марта, 06:58
Updated 4 марта, 06:58
Сегодня, 4 марта, в Свердловском районном суде выберут меру пресечения подозреваемой в поджоге банкомата в Перми. Как стало известно Properm.ru, материалы в отношении Екатерины Бараковой рассмотрит судья Татьяна Хаснуллина в 14:30. Бараковой вменяют поджог с причинением материального ущерба не менее 250 тыс. рублей.
Происшествие случилось ночью 2 марта. В отдел полиции Ленинского района поступило сообщение о возгорании в отделении «Альфа-Банка» на ул. Ленина, 66. Женщина пришла к отделению банка с канистрой и устроила пожар. В последствии ее задержали.
В конце прошлого года в Перми прошла серия поджогов отделений Сбера. Сейчас в отношении обвиняемых идет суд.