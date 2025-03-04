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Posted 4 марта, 12:27

Published 4 марта, 12:27

Modified 4 марта, 12:31

Updated 4 марта, 12:31

Учительница которая подожгла банкомат в Перми отправилась под домашний арест

Поджегшая пермский банкомат учительница отправилась под домашний арест

4 марта 2025, 12:27
Фото: Изображение Midjourney.

Учительница которая подожгла банкомат в Перми отправилась под домашний арест

Такую меру избрал суд.

Сегодня, 3 марта, прошел судебный процесс в отношении поджога банкомата в центре Перми. Обвиняемая, учительница Екатерина Баракова, получила 2 месяца домашнего ареста, стало известно Properm.ru.

Процесс состоялся в Свердловском районном суде, материалы дела рассматривала судья Татьяна Хаснуллина.

Напоминаем, речь идет о поджоге банкомата «Альфа-Банка» по адресу Ленина, 66 в прошедшие выходные. Поджигательница пришла на место преступления с канистрой и устроила пожар. Позднее ее задержали, женщина причинила материальный ущерб на сумму не менее 250 тыс рублей.

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#Происшествия#Банкомат#Пермь#Пожар#Альфа-банк#Поджог#Свердловский районный суд#Татьяна Хаснуллина#Екатерина Баракова
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