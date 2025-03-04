Поджегшая пермский банкомат учительница отправилась под домашний арест

Напоминаем, речь идет о поджоге банкомата «Альфа-Банка» по адресу Ленина, 66 в прошедшие выходные. Поджигательница пришла на место преступления с канистрой и устроила пожар. Позднее ее задержали, женщина причинила материальный ущерб на сумму не менее 250 тыс рублей.