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Posted 4 марта, 07:07

Published 4 марта, 07:07

Modified 4 марта, 07:09

Updated 4 марта, 07:09

После сорванных шоу пермские зрители пишут жалобы в Роспотребнадзор

После сорванных шоу пермские зрители пишут жалобы в Роспотребнадзор

4 марта 2025, 07:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Деньги
Специалисты ведомства рассказывают, как вернуть деньги за билеты.

После отмен нескольких крупных концертов краевой Роспотребнадзор напомнил пермякам об их потребительских правах. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

По закону в случае отмены зрелищного мероприятия организаторы должны возместить людям полную стоимость билетов. Срок возврата денежных средств составляет 10 дней со дня обращения покупателя с таким требованием. Дополнительно зрители могут требовать возмещения любой неустойки.

Эксперты юридического сайта amulex.ru обращают внимание, что одним из наиболее удобных способов возврата является онлайн сервис. Деньги за отмененное мероприятие возвращаются на карту при заполнении простой формы с контактными данными и деталями заказа.

Если потребителю не возвращают средства, юристы советуют первым делом писать претензию в суд и отправить ее ценным письмом. В случае затягивания сроков, нужно обратиться в ведомство с иском.

Напомним, на днях в Перми была остановлена продажа билетов на концерт Лолиты, который стоял в афише 19 марта. Также до сих пор не все вернули деньги за несостоявшееся в Перми шоу гимнасток Авериных.

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#Деньги#Шоу
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