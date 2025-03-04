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Posted 4 марта, 02:20

Published 4 марта, 02:20

Modified 4 марта, 02:20

Updated 4 марта, 02:20

Приговор бывшему депутату заксобрания и его сыну хотят обжаловать все стороны

Приговор бывшему депутату заксобрания и его сыну хотят обжаловать все стороны

4 марта 2025, 02:20
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Прокуратура не согласна с условным наказанием за многомиллионное хищение, осужденные — с требованием возместить сотни миллионов в бюджет.

Прокуратура направила апелляционное представление на приговор по делу о хищениях при строительстве сиротского дома в Добрянке. По информации журналиста Properm.ru, гособвинение обжалует вынесенный экс-депутату Виктору Плюснину, его сыну Егору Плюснину, а также Юрию Рогожникова — сына находящегося в международном розыске экс-депутата Пермской гордумы Игоря Рогожникова как излишне мягкий.

Гособвинение требовало отправить бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина на 10 лет в исправительную колонию общего режима. Кроме того, было предложено на девять лет лишить свободы его сына Егора Плюснина, на восемь лет — Юрия Рогожникова. По решению Добрянского суда от 14 февраля всем были назначены условные сроки наказания, от четырех до шести лет. Поэтому прокуратура и требует отменить приговор.

Приговор обжаловали также адвокаты всех троих осужденных и гражданский ответчик по делу — принадлежащее Плюсниным общество «Сосновый бор». Кроме назначенных всем троим условных сроков суд постановил взыскать ущерб в бюджеты Пермского края с осужденных и компании «Сосновый бор». C самих осужденных взыскано 1,4 миллиона рублей в пользу Министерства строительства и ЖКХ Пермского края. С фигурантов и «Соснового бора» — 179,3 миллиона рублей в доход бюджета Пермского края и 120,7 миллиона рублей в доход Добрянского округа. 37,9 миллиона рублей легализованных и похищенных средств суд определил конфисковать у осуждённых и обратить в доход государства. Поскольку никто из осужденных не признал себя виновными, они оспаривают и требование о возмещении ущерба.

Срок подачи отзывов на апелляционное представление и жалобы — до 14 марта. После этого материалы дела будет переданы на рассмотрение в Пермский краевой суд.

По версии ФСБ и СК России, в период с 2013 по ноябрь 2017 года, еще будучи депутатом, Виктор Плюснин руководил стройкой дома для детей-сирот на 400 квартир в Добрянке. Организованная им группа лиц злоупотребила служебным положением и обманула государственных и муниципальных чиновников, похитив 300,1 млн рублей из краевого бюджета. Кроме того, обвиняемые отмыли (легализовали) преступно приобретенные денежные средства в сумме 37,9 млн рублей. Все трое подсудимых и их защита настаивают на оправдании.

Бывшего депутата и его сына осудили за сиротский дом в Добрянке
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#Общество#Суд#Возле кормушки#Коррупция
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