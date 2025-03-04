Приговор бывшему депутату заксобрания и его сыну хотят обжаловать все стороны

Приговор обжаловали также адвокаты всех троих осужденных и гражданский ответчик по делу — принадлежащее Плюсниным общество «Сосновый бор». Кроме назначенных всем троим условных сроков суд постановил взыскать ущерб в бюджеты Пермского края с осужденных и компании «Сосновый бор». C самих осужденных взыскано 1,4 миллиона рублей в пользу Министерства строительства и ЖКХ Пермского края. С фигурантов и «Соснового бора» — 179,3 миллиона рублей в доход бюджета Пермского края и 120,7 миллиона рублей в доход Добрянского округа. 37,9 миллиона рублей легализованных и похищенных средств суд определил конфисковать у осуждённых и обратить в доход государства. Поскольку никто из осужденных не признал себя виновными, они оспаривают и требование о возмещении ущерба.