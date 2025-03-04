Прокурор попросил отправить бывшего военпреда «Телты» в колонию

Posted 4 марта, 06:50
Published 4 марта, 06:50
Modified 4 марта, 09:36
Updated 4 марта, 09:36
Уже в марте может быть вынесен приговор бывшему начальнику военной приемки «Телты», подполковнику ФСО в запасе Андрею Лукину. Он признает себя виновным в мошенничестве, но не во взятках. Сегодня, 4 марта, в суде прошли прения сторон.
Как заявил гособвинитель военной прокуратуры Александр Сладков, передает журналист Properm.ru из зала суда, преступление бывшего военпреда он считает доказанным. Лукина обвиняют в том, что через трудоустройство на завод «подснежников» он получил от руководителей предприятия 6,8 млн рублей за покровительство при исполнении госконтрактов со структурами Минобороны РФ (ст.290 ч.6 УК РФ). Как известно из заседаний суда, сначала в 2015 году, а потом и в 2020 году по его просьбе на предприятие были трудоустроены двое: Олег Соснин и Елена Мальцева. Их зарплату и перечисляли Лукину. «Подснежников» подыскал знакомый Лукина Дмитрий Корнилков.
По версии следствия, трудоустройство подставных людей военпред Лукин обсуждал с бывшим гендиректором предприятия Игорем Высоковым.
Адвокат Лукина в начале заседания попросил удалить прессу из зала: он заявил, что СМИ заточены под фейковые заявления. Он припомнил историю с ножиком, произошедшую на входе в суд перед прошлым заседанием и заявил, что этого не было. Судья Никита Трифонов отказал защитнику, указав, что судопроизводство идет в открытом процессе.
Александр Сладков в своей речи назвал коррупцию главным пагубным явлением в обществе, и наиболее опасным для должностных лиц. Данное уголовное дело наглядно показало, что происходит, когда должностные лица во вред используют свои знания и возможности. Деятельность военного представительства должна быть заточена под четкое исполнение оборонзаказа, уточнил прокурор Сладков.
Лукин брал взятки в пользу Высокова и главбуха «Телты» Елены Гришиной — это 6,88 млн рублей, уточнил гособвинитель. Получение взятки подтверждается совокупностью доказательств, в том числе, показаниями самих Лукина, Высокова и Гришиной. Также это подтверждается банковскими выписками и перепиской Мальцевой с Корнилковым.
По словам гособвинителя, Высоков на очной ставке с Лукиным показал, что до получения взятки Лукин приостанавливал приемку из-за мелкого брака на корпусах телефонных аппаратах. После того, как начал получать деньги, Лукин стал более лоялен — например, дефекты стали называть «временными отступлениями» от конструкторской документации. Прокурор попросил назначить Лукину 9 лет колонии строгого режима и штрафу в 34,409 млн рублей, квалифицировать преступление как взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и лишить звания подполковник запаса.
Защита Лукина считает, что получение взятки не доказано. Адвокат Лукьянов задал в прениях риторический вопрос: а зачем Высоков и Гришина сообщили следствию, что Лукин брал взятки? Он сообщил, что на очной ставке в Матросской тишине сам спросил у Высокова: «Когда именно Лукин совершал бездействие?» Но тот якобы не смог ответить конкретно. Адвокат заявил, что Высоков был ангажирован следователем ГВСУ СКР, чтобы дать обвинительные показания на Лукина. Также Высоков и Лукин должны были дать показания и на акционера «Телты» (Игоря Морозова, — Properm.ru), — заявил адвокат. Но, по его словам, Лукин отказался. «Хотя защита и не должна доказать невиновность, мы ходатайствовали о предоставлении документов, что работа военной приемки строго регламентирована, — утверждает Лукин. — Но нам отказали».
«Следствие не провело ни одной экспертизы, по которой поступок Лукина можно квалифицировать как взятку. Ко мне в офис приходили адвокаты Гришиной и Высокова и извинялись за квалификацию дела Лукина», — заявил адвокат Лукьянов. В деле есть явки с повинной Высокова и Гришиной, которые они сделали, находясь в столичных СИЗО. По словам адвоката Лукина, они напечатаны на компьютере с идентичным текстом и сделаны 5 декабря 2023 года одновременно. В явке с повинной Высоков называет Лукина как самого грамотного военного представителя. Гришина в своих показаниях называла его порядочным.
Защита Андрея Лукина попросила переквалифицировать преступление Лукина на более мягкий состав — мошенничество. Адвокаты и он сам получение денег не отрицают, после того, как на него показали обвиняемые в мошенничестве экс-гендиректор «Телты» Игорь Высоков и главбух Елена Гришина, Лукин явился с повинной. Но по его версии, повлиять на приемку изделий спецназначения он не мог. Он просто по собственному решению попросил Гришину принять Соснина и Мальцеву на работу, исключительно для личного обогащения и не объясняя причин руководству завода.
Лукин в последнем слове заявил, что контроль качества продукции — главная задача военной приемки. «Изготовленная и принятая при моем участии продукция безотказно функционирует на сетях связи силовых структур и во всех ведомствах Российской федерации, в том числе высших должностных лиц», — заявил Лукин.
Он уточнил, что на документах к аппаратам спецсвязи стоит печать пермской приемки и его подпись и заявил, что признает свою вину, но только в присвоении денег для личного обогащения. Приговор по делу вынесут уже завтра.
На последнем перед прениями судебном заседании стало известно, что Лукин подавал прошение о заключении контракта с Минобороны для службы в зоне СВО, но ему было отказано.
Андрея Лукина задержали в марте прошлого года, после начала расследования уголовного дела о мошенничестве и взятках на «Телте». В 2023 году он был исключен из числа сотрудников военной приемки предприятия. Следствие считает, что он покрывал действия бывшего гендиректора телефонного завода Высокова и главбуха Гришиной. ФСБ и военное следствие СКР утверждают, что военпред Лукин получал от руководства завода взятки с 2016 года разными суммами — от 600 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. На предприятии он контролировал приемку аппаратуры, поставляемой для нужд государства.
Высоков и Гришина весной прошлого года дали показания военному следствию в том, что давали взятки генералам Вадиму Шамарину и Александру Оглоблину. Руководители Генштаба и главного управления связи МО РФ, считает следствие, получили от топ-менеджмента «Телты» взятку на 26 млн рублей. 28 февраля стало известно, что расследование по делу завершено. По данным СКР, с 2019 по 2023 год Минобороны заключило с предприятием контракты на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Как сообщали ранее, первым показания на Шамарина дал осужденный экс-генерал Оглоблин. Он был посредником между начальником главка связи и топ-менеджерами «Телты». Генерал Шамарина показал суду, что за счет полученных от пермяков денег он, в частности, оплатил свадьбу старшего сына, ремонт квартиры, а также частично покрыл на покупку автомобиля Mercedes стоимостью 14 млн рублей для супруги.
С 2022 года в арбитраж подано полтора десятка исков Минобороны РФ и подведомственных ему организаций на общую сумму более 10 млн рублей. Речь идет о взыскании денег по неисполненным контрактам. Большинство уже рассмотренных исков удовлетворено. Кроме того, 24 февраля удовлетворен иск ФГУП «18 ЦНИИ» Минобороны РФ к ОАО ПТЗ «Телта», по которому поставщик должен представить заказчику расчетно-калькуляционные материалы на поставленную продукцию. В материалах дела о мошенничестве в судах ранее были опубликованы данные, что следствие подозревает, что в калькуляции вносились изменения, а при проведении следственных действий на предприятии не были найдены документы.