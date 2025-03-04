Прокурор попросил отправить бывшего военпреда «Телты» в колонию

Защита Лукина считает, что получение взятки не доказано. Адвокат Лукьянов задал в прениях риторический вопрос: а зачем Высоков и Гришина сообщили следствию, что Лукин брал взятки? Он сообщил, что на очной ставке в Матросской тишине сам спросил у Высокова: «Когда именно Лукин совершал бездействие?» Но тот якобы не смог ответить конкретно. Адвокат заявил, что Высоков был ангажирован следователем ГВСУ СКР, чтобы дать обвинительные показания на Лукина. Также Высоков и Лукин должны были дать показания и на акционера «Телты» (Игоря Морозова, — Properm.ru), — заявил адвокат. Но, по его словам, Лукин отказался. «Хотя защита и не должна доказать невиновность, мы ходатайствовали о предоставлении документов, что работа военной приемки строго регламентирована, — утверждает Лукин. — Но нам отказали».