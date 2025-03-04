Роспотребнадзор проверил воздух на загрязнения после ЧП на пороховом заводе

Posted 4 марта, 08:48
Published 4 марта, 08:48
Modified 4 марта, 08:55
Updated 4 марта, 08:55
Сотрудники Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» выехали после пожара на Пермском пороховом заводе в микрорайоны Закамск и Новый Крым для отбора проб атмосферного воздуха. Воздух на наличие канцерогенов проверяли на территории ближайшей жилой застройки от очага горения.
«Испытательным лабораторным центром в атмосферном воздухе определялось содержание веществ, свойственных процессу горения при пожаре: оксид углерода, диоксид углерода, азота диоксид, диоксид серы, хлороводород, аммиак, формальдегид, циановодород, взвешенные вещества, мелкодисперсные частицы РМ 10, РМ 2,5, сероводород, толуол, смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12, смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22. Проведены измерения радиационного фона на территориях», — сообщают в ведомстве.
Результаты отобранных проб, проведенных вечером 3 марта показали, что концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения. Радиационный фон в норме.