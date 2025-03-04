Роспотребнадзор проверил воздух на загрязнения после ЧП на пороховом заводе

Сотрудники Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» выехали после пожара на Пермском пороховом заводе в микрорайоны Закамск и Новый Крым для отбора проб атмосферного воздуха. Воздух на наличие канцерогенов проверяли на территории ближайшей жилой застройки от очага горения.