Синоптики рассказали о погоде на вторник в Прикамье

Posted 4 марта, 03:23
Published 4 марта, 03:23
Modified 4 марта, 03:25
Updated 4 марта, 03:25
Сегодня, 4 марта, по данным ЦГМС, погоду в Пермском крае продолжит определять циклоническая циркуляция. Атмосферное давление продолжит слабо падать, утром вторника барометр стоял на отметке 759 мм ртутного столба.
Сегодня будет облачно, но временами с прояснениями, выпадет слабый и небольшой снег при юго-восточном ветре 4–9 м/с.
Температура воздуха близка к климатической норме: ночью ожидается на уровне -10…-5°С, при прояснениях до -15°С; днём потеплеет до -6…-1°С.
В Перми сегодня выпадет слабый снег при ночной температуре воздуха -8…-6°С и дневной -4…-2°С.
По данным ГИС-центра ПГНИУ, средняя температура воздуха за неделю ожидается около нормы, около -4°С. Это чуть холоднее нормы на востоке края и чуть теплее на западе, а первая оттепель возможна в воскресенье.