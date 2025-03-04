properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 03:23

Published 4 марта, 03:23

Modified 4 марта, 03:25

Updated 4 марта, 03:25

Синоптики рассказали о погоде на вторник в Прикамье

Синоптики рассказали о погоде на вторник в Прикамье

4 марта 2025, 03:23
Фото: properm.ru.
На этой неделе по прогнозам весенних оттепелей не ожидается.

Сегодня, 4 марта, по данным ЦГМС, погоду в Пермском крае продолжит определять циклоническая циркуляция. Атмосферное давление продолжит слабо падать, утром вторника барометр стоял на отметке 759 мм ртутного столба.

Сегодня будет облачно, но временами с прояснениями, выпадет слабый и небольшой снег при юго-восточном ветре 4–9 м/с.

Температура воздуха близка к климатической норме: ночью ожидается на уровне -10…-5°С, при прояснениях до -15°С; днём потеплеет до -6…-1°С.

В Перми сегодня выпадет слабый снег при ночной температуре воздуха -8…-6°С и дневной -4…-2°С.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, средняя температура воздуха за неделю ожидается около нормы, около -4°С. Это чуть холоднее нормы на востоке края и чуть теплее на западе, а первая оттепель возможна в воскресенье.

#Общество#Прогноз погоды#Погода#Прогноз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика