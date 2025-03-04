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Posted 4 марта, 05:46

Published 4 марта, 05:46

Modified 4 марта, 05:56

Updated 4 марта, 05:56

В Москве скончался бывший замминистра транспорта Прикамья Александр Клебанов

Скончался бывший замминистра транспорта Пермского края Александр Клебанов

4 марта 2025, 05:46
Фото: VK Александр Клебанов.

В Москве скончался бывший замминистра транспорта Прикамья Александр Клебанов

Экс-чиновник, считающийся идеологом транспортной реформы в Прикамье, умер в московской больнице на фоне тяжелого заболевания.

Сегодня ночью в одной из столичных больниц скончался Александр Клебанов, бывший заместитель министра транспорта Пермского края. Об этом «Коммерсанту-Прикамье» сообщил источник, близкий к семье экс-чиновника. Причиной смерти стало тяжелое заболевание.

Александр Клебанов сыграл ключевую роль в транспортной реформе Прикамья. В 2018 году он присоединился к министерству транспорта края, где инициировал ряд значимых изменений, включая запуск автобусных перевозок через краевой «Автовокзал» и привлечение иногородних перевозчиков на рынок пассажирских перевозок Перми. Также при его участии был открыт прямой авиарейс из Перми в Прагу.

В 2021 году Клебанов перешел на работу в правительство Башкирии, где занимал должности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства, а затем и министра. В последнее время он находился под домашним арестом в связи с уголовным делом, возбужденным против него в Башкирии.

Клебанова в мае прошлого года задержали в Уфе по делу о взятке. Александр Клебанов являлся фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. Его уже уволили в связи с расследованием уголовного дела. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увольнении.

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