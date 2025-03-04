Скончался бывший замминистра транспорта Пермского края Александр Клебанов

Posted 4 марта, 05:46
Published 4 марта, 05:46
Modified 4 марта, 05:56
Updated 4 марта, 05:56
Сегодня ночью в одной из столичных больниц скончался Александр Клебанов, бывший заместитель министра транспорта Пермского края. Об этом «Коммерсанту-Прикамье» сообщил источник, близкий к семье экс-чиновника. Причиной смерти стало тяжелое заболевание.
Александр Клебанов сыграл ключевую роль в транспортной реформе Прикамья. В 2018 году он присоединился к министерству транспорта края, где инициировал ряд значимых изменений, включая запуск автобусных перевозок через краевой «Автовокзал» и привлечение иногородних перевозчиков на рынок пассажирских перевозок Перми. Также при его участии был открыт прямой авиарейс из Перми в Прагу.
В 2021 году Клебанов перешел на работу в правительство Башкирии, где занимал должности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства, а затем и министра. В последнее время он находился под домашним арестом в связи с уголовным делом, возбужденным против него в Башкирии.
Клебанова в мае прошлого года задержали в Уфе по делу о взятке. Александр Клебанов являлся фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. Его уже уволили в связи с расследованием уголовного дела. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увольнении.