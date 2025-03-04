Скончался бывший замминистра транспорта Пермского края Александр Клебанов

В 2021 году Клебанов перешел на работу в правительство Башкирии, где занимал должности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства, а затем и министра. В последнее время он находился под домашним арестом в связи с уголовным делом, возбужденным против него в Башкирии.