Следствие приостановило дело экс-депутата ЗС Прикамья Вячеслава Вахрина

Posted 4 марта, 14:03
Published 4 марта, 14:03
Modified 4 марта, 14:06
Updated 4 марта, 14:06
Следственный комитет России (СКР) приостановил расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Вахрина, бывшего вице-губернатора Тюменской области и экс-депутата Законодательного собрания Пермского края. Как сообщает Ura.ru, Вахрин принял решение отправиться в зону боевых действий и в настоящее время находится на одном из учебных полигонов.
В феврале Басманный суд до 6 мая оставил Вахрина под арестом.Как в декабре сообщал Следственный комитет России, в рамках расследования уголовного о взятках было арестовано имущество Вячеслава Вахрина. Также изъято имущество директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Общая сумма арестованного — 150 млн рублей.
По данным следствия, Вахрин получил от Гоцыка взятку в размере 13 млн рублей в виде скидки на покупку двух квартир в элитном ЖК Тюмени взамен на содействие в делах застройщика. Кроме того, в уголовном расследовании фигурирует компания ООО «Тюмень водоканал».
Как указывается в ходатайствах следствия, Вахрин может угрожать свидетелям, находящимся в служебной зависимости от него для дачи ими ложных показаний в его интересах, взаимодействовать с Гоцыком. Обвиняемый в даче взятки бизнесмен может взаимодействовать с лицами из числа руководителей ООО «Тюмень Водоканал» и угрожать свидетелям для дачи ложных показаний в его интересах.
С 2001 года по 2006 год Вахрин был депутатом Законодательного Собрания Пермской области, членом комитета по социальной политике и правам человека. Состоял в квалификационной коллегии судей Пермской области как представитель общественности. Из-за конфликта с губернатором Олегом Чиркуновым в 2006 году завершил политическую карьеру в Прикамье и переехал в Тюмень .