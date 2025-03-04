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Posted 4 марта, 14:03

Published 4 марта, 14:03

Modified 4 марта, 14:06

Updated 4 марта, 14:06

Подозреваемый в коррупции экс-депутат ЗС Пермского края отправился на СВО

Следствие приостановило дело экс-депутата ЗС Прикамья Вячеслава Вахрина

4 марта 2025, 14:03
Фото: сайт правительства Тюменской области..

Подозреваемый в коррупции экс-депутат ЗС Пермского края отправился на СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Бывший депутат Законодательного собрания Прикамья отправился в зону боевых действий и сейчас находится на учебном полигоне.

Следственный комитет России (СКР) приостановил расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Вахрина, бывшего вице-губернатора Тюменской области и экс-депутата Законодательного собрания Пермского края. Как сообщает Ura.ru, Вахрин принял решение отправиться в зону боевых действий и в настоящее время находится на одном из учебных полигонов.

В феврале Басманный суд до 6 мая оставил Вахрина под арестом.Как в декабре сообщал Следственный комитет России, в рамках расследования уголовного о взятках было арестовано имущество Вячеслава Вахрина. Также изъято имущество директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Общая сумма арестованного — 150 млн рублей.

По данным следствия, Вахрин получил от Гоцыка взятку в размере 13 млн рублей в виде скидки на покупку двух квартир в элитном ЖК Тюмени взамен на содействие в делах застройщика. Кроме того, в уголовном расследовании фигурирует компания ООО «Тюмень водоканал».

Как указывается в ходатайствах следствия, Вахрин может угрожать свидетелям, находящимся в служебной зависимости от него для дачи ими ложных показаний в его интересах, взаимодействовать с Гоцыком. Обвиняемый в даче взятки бизнесмен может взаимодействовать с лицами из числа руководителей ООО «Тюмень Водоканал» и угрожать свидетелям для дачи ложных показаний в его интересах.

С 2001 года по 2006 год Вахрин был депутатом Законодательного Собрания Пермской области, членом комитета по социальной политике и правам человека. Состоял в квалификационной коллегии судей Пермской области как представитель общественности. Из-за конфликта с губернатором Олегом Чиркуновым в 2006 году завершил политическую карьеру в Прикамье и переехал в Тюмень .

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#Военная операция на Украине#Пермь#Законодательное собрание#Сво
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